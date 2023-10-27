Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!

Gazze'de 20 günden bu yana büyük bir katliama imza atan İsrail saldırılarına ara vermiyor. Gazze'yi ele geçirmek için kendine kılıf uyduran İsrail, 7 Ekim'den bu yana 7 bine yakın masum sivili öldürdü. Evlerinde, sığındıkları hastanelerde bomba yağmuruna tutulan Filistinli sivillere soykırıma devam eden İsrail'in uzun süreden bu yana bu saldırıyı planladığı konuşuluyordu. Arkalarındaki Batılı ülkelerin de desteğiyle yıllardır Filistin halkını dünyaya "terörist" olarak göstermek için canla başla çalışan Siyonist lobisi, yıllar boyu sık sık zulmün savunucusu oldu.