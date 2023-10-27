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Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!

2023-10-27 07:08:52
Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!

İsrail'in Filistin halkına yönelik başlattığı soykırım 20 gündür devam ediyor. Sivil yerleşimlere ve hastanelere bomba yağdıran İsrail, kadın ve çocukları hedef alıyor. 7 bine yakın sivili katleden İsrail, bu cinayetlerin yüzde 40'ında ise çocukları hedef aldı. Gazze'yi ele geçirip soykırım başlatmak için uzun yıllardır hazırlık yapan İsrail'in planını, BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın 2022 yılında anlattığı görüntüler yeniden gündeme oturdu.

#1
Foto - Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!

Gazze'de 20 günden bu yana büyük bir katliama imza atan İsrail saldırılarına ara vermiyor. Gazze'yi ele geçirmek için kendine kılıf uyduran İsrail, 7 Ekim'den bu yana 7 bine yakın masum sivili öldürdü. Evlerinde, sığındıkları hastanelerde bomba yağmuruna tutulan Filistinli sivillere soykırıma devam eden İsrail'in uzun süreden bu yana bu saldırıyı planladığı konuşuluyordu. Arkalarındaki Batılı ülkelerin de desteğiyle yıllardır Filistin halkını dünyaya "terörist" olarak göstermek için canla başla çalışan Siyonist lobisi, yıllar boyu sık sık zulmün savunucusu oldu.

#2
Foto - Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!

Gazze katliamı yürekleri dağlarken İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın 2022'de yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi.

#3
Foto - Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!

"TAŞ ATTIKLARI İÇİN KATLEDİLMEYİ HAKEDİYORLAR" Erdan, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumu sırasında yaptığı bir konuşmada işgalci İsrailli yerleşimcilerin, Filistin halkı tarafından şiddete maruz kaldığını söylemişti. Evlerini ve topraklarını işgal eden, yıllar boyu her gün onlarca Filistinliyi çekip vuran İsraillilerin eylemlerini savunan Erdan, kürsüye taş getirmişti.

#4
Foto - Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!

İsrail'in gelecekte yapacağı katliamları meşru göstermeye çalışan Erdan, "Neden çocukları ve kadınları bombalayıp öldürdüğümüzü bilmek ister misiniz? Bu taş yüzünden. Bu taşları bize her gün atıyorlar. Siz olsanız ne yapardınız?" sözlerini kullanmıştı.

#5
Foto - Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!

KATLİAMA SON VERİN ÇAĞRILARINI REDDETMİŞTİ Filistin halkına olan düşmanlığıyla bilinen Erdan, geçtiğimiz günlerde Ortadoğu Barış Süreci BM Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesini eleştirdi. Sosyal medya hesabından Wennesland'ın Abdullahiyan ile el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşan Erdan, "Bu el sıkışmadan sonra elinizdeki İsrailli bebeklerin kanını yıkamayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!

Hamas'ın İran'ı açıkça övdüğünü belirten Erdan, "Tor Wennesland sadece İran Dışişleri Bakanı ile görüşmekle kalmadı. Aynı zamanda İsrailli kadın ve çocukların katledilmesindeki rolü nedeniyle İran'ı kınama zahmetine bile girmedi" dedi.

#7
Foto - Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!

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