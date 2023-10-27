2023-10-27 07:08:52 Katil İsrail’in BM temsilcisi böyle hedef göstermişti: Filistinli çocukları bu yüzden öldürüyoruz!
İsrail'in Filistin halkına yönelik başlattığı soykırım 20 gündür devam ediyor. Sivil yerleşimlere ve hastanelere bomba yağdıran İsrail, kadın ve çocukları hedef alıyor. 7 bine yakın sivili katleden İsrail, bu cinayetlerin yüzde 40'ında ise çocukları hedef aldı. Gazze'yi ele geçirip soykırım başlatmak için uzun yıllardır hazırlık yapan İsrail'in planını, BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın 2022 yılında anlattığı görüntüler yeniden gündeme oturdu.