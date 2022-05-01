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Hayat-Aktüel
15
Katarlılar bayram öncesi terzilere akın etti

2022-05-01 11:46:43
Katarlılar bayram öncesi terzilere akın etti

Bayrama yeni kıyafetlerle girme geleneğini sürdüren Katarlılar, terzilerin yüzünü güldürüyor.

#1
Foto - Ramazan Bayramı hazırlıklarına girişen Katarlı aileler, kıyafet diktirme telaşı yaşıyor. Katar'da bayramlık denince akla diktirilen kıyafetlerin yanı sıra sandaletler ve kefiye de geliyor.

Ramazan Bayramı hazırlıklarına girişen Katarlı aileler, kıyafet diktirme telaşı yaşıyor. Katar'da bayramlık denince akla diktirilen kıyafetlerin yanı sıra sandaletler ve kefiye de geliyor.

#2
Foto - Başkent Doha'nın merkezindeki El-Ali halk çarşısı Katarlıların elbise diktirmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri.

Başkent Doha'nın merkezindeki El-Ali halk çarşısı Katarlıların elbise diktirmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri.

#3
Foto - El-Ali pazarındaki terziler arı gibi çalışarak bayram öncesi siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Günde 60'tan fazla sipariş hazırlayan terziler, bayrama kadar yoğun mesai yapıyor.

El-Ali pazarındaki terziler arı gibi çalışarak bayram öncesi siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Günde 60'tan fazla sipariş hazırlayan terziler, bayrama kadar yoğun mesai yapıyor.

#4
Foto - ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN SİPARİŞLER FAZLA AA muhabirine konuşan terzi İştiyak Hüseyin, bayram atmosferinin çok güzel olduğunu söyledi.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN SİPARİŞLER FAZLA AA muhabirine konuşan terzi İştiyak Hüseyin, bayram atmosferinin çok güzel olduğunu söyledi.

#5
Foto - Hüseyin, çok yoğun olduklarını, bu nedenle yeni sipariş almayı durduklarını, bayram bitmeden mevcut talepleri yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Hüseyin, çok yoğun olduklarını, bu nedenle yeni sipariş almayı durduklarını, bayram bitmeden mevcut talepleri yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.

#6
Foto - Yoğun dönemlerde siparişleri en az bir hafta önceden aldıklarını aktaran Hüseyin,

Yoğun dönemlerde siparişleri en az bir hafta önceden aldıklarını aktaran Hüseyin, "Şu an günde 60 kıyafet dikiyoruz. Özellikle çocuklar için çok fazla sipariş talebi var." dedi.

#7
Foto - Ailelerin çocukları için kirlenme ihtimaline karşı 3-4 ayrı kıyafet hazırlattığını ekleyen Hüseyin, El-Ali çarşısında fiyatların diğer bölgelere göre daha uygun olduğunu dile getirdi.

Ailelerin çocukları için kirlenme ihtimaline karşı 3-4 ayrı kıyafet hazırlattığını ekleyen Hüseyin, El-Ali çarşısında fiyatların diğer bölgelere göre daha uygun olduğunu dile getirdi.

#8
Foto - Terzi Muhammed Munir de onlarca yıldır özellikle erkek giyimde en önemli noktalardan biri olan El-Ali çarşısında her türlü giyim, ayakkabı ve aksesuarın bulunduğunu söyledi.

Terzi Muhammed Munir de onlarca yıldır özellikle erkek giyimde en önemli noktalardan biri olan El-Ali çarşısında her türlü giyim, ayakkabı ve aksesuarın bulunduğunu söyledi.

#9
Foto - Munir, Katarlı erkeklerin daha çok beyaz bayramlık kıyafetleri tercih ettiğini, Kovid-19 önlemlerinin de hafiflemesi neticesinde siparişlerin yoğun olduğunu aktardı.

Munir, Katarlı erkeklerin daha çok beyaz bayramlık kıyafetleri tercih ettiğini, Kovid-19 önlemlerinin de hafiflemesi neticesinde siparişlerin yoğun olduğunu aktardı.

#10
Foto -

"YENİ KIYAFETLER OLMADAN BAYRAM SEVİNCİ YARIM KALIR" Çarşıda bayram için alışveriş yapan Muhammed el-Haciri, bayramın hem çocuklar hem büyükler için sevinç kaynağı olduğunu vurguladı.

#11
Foto - Haciri,

Haciri, "İslam ümmetine has olan bu gelenek ve bilinci onlara da aktardığımızda özellikle çocuklar bu sevincin temelini oluşturuyor. Bayram için hazırlık yapmalı, onu sevinçle karşılamalıyız. Yeni kıyafetler olmadan bayram sevinci yarım kalır." dedi.

#12
Foto - Bayramda temiz giyinmenin sünnet olduğunu vurgulayan Haciri,

Bayramda temiz giyinmenin sünnet olduğunu vurgulayan Haciri, "Kadın olsun erkek olsun bayramda yeni kıyafetler diktirmek büyüklerimizden kalma bir gelenek. Bayramda herkes en iyi kıyafetini giymeli. Çocuklarımıza da küçük yaşlardan itibaren bu bayram geleneklerini aşılıyoruz." diye konuştu.

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