Katarlılar bayram öncesi terzilere akın etti

Bayramda temiz giyinmenin sünnet olduğunu vurgulayan Haciri, "Kadın olsun erkek olsun bayramda yeni kıyafetler diktirmek büyüklerimizden kalma bir gelenek. Bayramda herkes en iyi kıyafetini giymeli. Çocuklarımıza da küçük yaşlardan itibaren bu bayram geleneklerini aşılıyoruz." diye konuştu.