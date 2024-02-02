Katar'dan ateşkes açıklaması! Hamas ilk onayı verdi

Hamas'ın İsrail ile yeni rehine takası anlaşmasına ön onay verdiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Hamas, Gazze’deki çatışmaların bir süre durmasını ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına ilk onayı verdi." ifadelerine yer verildi. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, geçtiğimiz günlerde kendilerine 3 aşamalı bir ateşkes teklif edildiğini ifade etmişti. İsrail Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkesi de görüşmek üzere toplanacağı aktarıldı. Times Of Israel gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, bu akşam ilk olarak Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'de bir araya geleceği belirtildi.