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Katar'dan ateşkes açıklaması! Hamas ilk onayı verdi

2024-02-02 07:09:57
Katar'dan ateşkes açıklaması! Hamas ilk onayı verdi

Hamas'ın İsrail ile yeni rehine takası anlaşmasına ön onay verdiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Hamas, Gazze’deki çatışmaların bir süre durmasını ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına ilk onayı verdi." ifadelerine yer verildi. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, geçtiğimiz günlerde kendilerine 3 aşamalı bir ateşkes teklif edildiğini ifade etmişti. İsrail Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkesi de görüşmek üzere toplanacağı aktarıldı. Times Of Israel gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, bu akşam ilk olarak Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'de bir araya geleceği belirtildi.

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Foto - Katar'dan ateşkes açıklaması! Hamas ilk onayı verdi

ESİR TAKASI VE ATEŞKES KONUSU ELE ALINACAK Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi üyelerinin bir araya geleceği ifade edildi. Her iki toplantıda Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkes konusunun da ele alınacağı kaydedildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı Savaş Kabinesi'ne sunduğu belirtilmişti.

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Foto - Katar'dan ateşkes açıklaması! Hamas ilk onayı verdi

3 AŞAMALI ATEŞKES ÖNERİSİ Filistinli bir yetkili ise 30 Ocak'ta Hamas'a sunulan esir takası teklifinin Gazze Şeridi'nde bir aydan fazla sürecek ateşkes ve 3 aşamada gerçekleşecek esir takasını içerdiğini aktarmıştı. Buna göre; ilk aşamada, Hamas'ın elindeki sivil rehineler, ikinci aşamada rehin tutulan askerler serbest bırakılacak. Üçüncü ve son aşamadaysa ölen rehinelerin cenazeleri teslim edilecek. Yetkili, Hamas'ın Kahire'de hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülen müzakerelerin sonunda teklifle ilgili yanıtını Mısır'a ileteceğine işaret etmişti.

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