2022-05-18 17:49:22 Kastamonu'da yangın! 300 metre hortumla müdahale edildi
Kastamonu-Küre'de çıkan yangında 3 ev ve 2 ambar tamamen yanarken 1 evde hasar oluştu.
Kastamonu-Küre'de çıkan yangında 3 ev ve 2 ambar tamamen yanarken 1 evde hasar oluştu.
Beşören köyünde İsmail Akkuş'a ait evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede büyüyen yangın Süleyman Akkuş, Ahmet Akkoca ve Burhan Akkuş'un evi ile 2 ambara sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipler, yolların dar olması nedeniyle eklerle oluşturdukları yaklaşık 300 metre hortumla yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında İsmail, Süleyman ve Burhan Akkuş'un evleri ile 2 ambar kül olurken Ahmet Akkoca'nın evinde hasar meydana geldi.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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