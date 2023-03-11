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Hayat-Aktüel
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Kastamonu’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

2023-03-11 21:18:46
Kastamonu’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Hülya Bilmez'in (37) kullandığı 34 GZ 6084 plakalı otomobil, Halil İbrahim Yılmaz (32) idaresindeki 37 LG 310 plakalı otomobille, KastamonuTaşköprü kara yolu Akdoğantekke köyü mevkisinde çarpıştı.

#2
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Bedriye (50) ve Sadriye Yılmaz (52), Arif (10) ve Mustafa Bilmez (8), Sadriye Deniz Şimşek (28), Huriye Şimşek (57) ile Nazmiye Erdem (56) yaralandı.

#3
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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