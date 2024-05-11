Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

"TUZAĞA DÜŞEBİLİRSİNİZ" Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise trafik sigortasının 28 milyon aracı kapsadığını ve zorunlu bir sigorta olduğu için nüfusun önemli bir bölümünü ilgilendirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Trafik sigortası olmadığında trafikte seyahat etmek kanunen yasak. Ancak kasko ise isteğe bağlı ve son dönemde dolandırıcılık olayları daha çok bunun üzerinde yoğunlaşıyor.