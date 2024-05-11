2024-05-11 12:19:35 Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin
Dolandırıcıların hedefinde bu kez de kasko ve trafik sigortası yaptırmak isteyenler var. Bakın insanları hangi yöntemlerle kandırıp paralarını alıyorlar. Detaylar haberimizde... Araç sahiplerinin her yıl yaptırmakla yükümlü olduğu trafik sigortası ve kaskoda yaşanan fiyat artışları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Kendilerine resmi acente görüntüsü veren ve aldıkları 0850'li hatlarla sahte çağrı merkezleri kuran bazı dolandırıcıların vatandaşlara kaskoda yüksek indirim vaadinde bulunarak ağlarına düşürdükleri öğrenildi.