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Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

2024-05-11 12:19:35
Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

Dolandırıcıların hedefinde bu kez de kasko ve trafik sigortası yaptırmak isteyenler var. Bakın insanları hangi yöntemlerle kandırıp paralarını alıyorlar. Detaylar haberimizde... Araç sahiplerinin her yıl yaptırmakla yükümlü olduğu trafik sigortası ve kaskoda yaşanan fiyat artışları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Kendilerine resmi acente görüntüsü veren ve aldıkları 0850'li hatlarla sahte çağrı merkezleri kuran bazı dolandırıcıların vatandaşlara kaskoda yüksek indirim vaadinde bulunarak ağlarına düşürdükleri öğrenildi.

#1
Foto - Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

Sabah'ta yer alan habere göre; Sigorta Acenteleri Derneği (SAD) Başkanı Ayhan Çalık, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken kasko satın alacak vatandaşların yüzde 50 indirim, dev kampanya, promosyon gibi ifadelere aldanmaması gerektiğini anlattı.

#2
Foto - Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

Milyonlarca araç sahibinin her yıl yaptırmakla yükümlü oldukları trafik sigortası ve kasko, milyarlarca liralık bir ekonomik büyüklük oluştururken, dolandırıcılar bu alanda da vatandaşları ağlarına düşürmek için yeni yöntemler geliştirdi.

#3
Foto - Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

Vatandaşların dolandırılmamak için yapması gerekenleri açıklayan SAD Başkanı Çalık, araç sahiplerinin acentelerin resmi internet siteleri üzerinden teklif alması gerektiğini belirterek, "Vatandaş daha önce hiç irtibat kurmadığı çağrı merkezinden gelen aramayı şüpheyle karşılamalı.

#4
Foto - Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

"ANLIK BOŞLUKTAN YARARLANARAK DOLANDIRILABİLİRSİNİZ" Resmi acentelerin internet sitelerinde yer alan çağrı merkezleri ise güvenle aranabilir" dedi. Türkiye Sigorta Birliği'ne trafik sigortası ve kaskoyla ilgili yapılan dolandırılma şikâyetlerinin son dönemde giderek arttığını belirten Çalık, bazı dolandırıcıların güven kazanmak için acentelerin isimlerini kullandığını ifade etti.

#5
Foto - Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

Çalık, "İnternette araç plaka, irtibat numaraları gibi bilgileri girerek fiyat sorgulaması işlemini dolandırıcıların oltalama maksadıyla kurdukları siteden yapan vatandaşlar tuzağa düşebiliyor. Örneğin 'X Sigorta'dan fiyat teklifi almış birine "X Sigorta'dan arıyorum yüzde 50 indirim kampanyamız var, 10 bin TL olan fiyatınız bugün öderseniz 5 bin TL diyerek araç sahiplerinin anlık boşluğundan yararlanarak dolandırabiliyorlar" diye konuştu.

#6
Foto - Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

"Mutlaka sigortanızı tanıdığınız- bildiğiniz acenteden yaptırın. Bilmediğiniz internet sitelerinden ya da sizleri çağrı merkezi gibi tanımadığınız numaralardan arayanlara itibar etmeyin. Promosyon ve indirim vaadi dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem. Bu alanda kâr marjı oldukça düşük olduğu için, büyük oranlarda indirim söz konusu olmaz."

#7
Foto - Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

DOLANDIRICILAR İNSANLARI BÖYLE KANDIRIYOR İnternetten fiyat araştıran vatandaşlar "en uygun trafik'' ya da "en uygun kasko" yazdıkları zaman tarayıcıda ilk sırada çıkan siteler dolandırıcılara ait olabiliyor. Arama motorlarına reklam vererek ilanlarını ilk sıraya taşıyan sahtekarlar, teklif formu doldurtarak bütün bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşa telefonla ulaşıyor. Daha önce satın aldıkları 0850'li hatlarla kendilerine kurumsal görüntü veren dolandırıcılar sigorta şirketinden aradıklarını söyleyip, aynı gün ödeme yapılması halinde indirimli fiyattan sigortalarını yapabileceklerini söyleyerek, ödemeyi hesaplarına alıyor.

#8
Foto - Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

"TUZAĞA DÜŞEBİLİRSİNİZ" Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise trafik sigortasının 28 milyon aracı kapsadığını ve zorunlu bir sigorta olduğu için nüfusun önemli bir bölümünü ilgilendirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Trafik sigortası olmadığında trafikte seyahat etmek kanunen yasak. Ancak kasko ise isteğe bağlı ve son dönemde dolandırıcılık olayları daha çok bunun üzerinde yoğunlaşıyor.

#9
Foto - Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

Artan kasko fiyatlarından daha az etkilenmek isteyen vatandaşlar kaskoda uygun fiyat izlenimi veren sahtekarların tuzağına düşebiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız derhal savcılıklara suç duyurusunda bulunmalı. Burada dolandırıcılık yaşandığı için Tüketici Hakem Heyetleri yetkisiz kalıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne girerek poliçelerinin olup olmadığını da buradan kontrol edebilirler."

#10
Foto - Kasko ve trafik sigortası yaptıracaklar dikkat! Sakın ama sakın bu hataya düşmeyin

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