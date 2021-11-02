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Otomotiv
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Kasım ayının en ucuz otomobilleri belli oldu! İşte sıfır fiyatları

2021-11-02 15:28:49
Kasım ayının en ucuz otomobilleri belli oldu! İşte sıfır fiyatları

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor. KASIM AYI EN UCUZ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı. İşte en ucuz sıfır otomobiller:

#1
Foto - Audi A3 Sportback 495 bin 589 lira

Audi A3 Sportback 495 bin 589 lira

#2
Foto - BMW 118i 561.800 lira

BMW 118i 561.800 lira

#3
Foto - Citroen C3 202.700 lira

Citroen C3 202.700 lira

#4
Foto - Dacia Sandero 218 bin lira

Dacia Sandero 218 bin lira

#5
Foto - KIA Rio 191 bin 900 lira

KIA Rio 191 bin 900 lira

#6
Foto - Mercedes A200 570 bin lira

Mercedes A200 570 bin lira

#7
Foto - Opel Corsa 209 bin 900 lira

Opel Corsa 209 bin 900 lira

#8
Foto - Peugeot 208 232 bin lira

Peugeot 208 232 bin lira

#9
Foto - Renault Clio 215 bin lira

Renault Clio 215 bin lira

#10
Foto - Skoda Scala 266 bin 400 lira

Skoda Scala 266 bin 400 lira

#11
Foto - Toyota Corolla 231 bin 200 lira

Toyota Corolla 231 bin 200 lira

#12
Foto - Volkswagen Polo 235 bin 300 lira

Volkswagen Polo 235 bin 300 lira

#13
Foto - Alfa Romeo Giulia 1.104.950 lira

Alfa Romeo Giulia 1.104.950 lira

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