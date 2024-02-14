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Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

2024-02-14 17:59:09
Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

Kas gevşetici bitki çayı konulu bu yazımızda bir fincan bitki çayı ile derdinize derman olmaya geliyoruz. Kas gevşetici bitkiler İbrahim Saraçoğlu ve pek çok uzman tarafından faydalı ele alınan bir konu olmaktadır. Doğada sizler için şifa kaynağı olan bitkilerden en etkili şekilde faydalanmanız için sizlere bu sağlıklı yazımızı hazırladık. Bu satırlarda sizler için şifa gizli olacak.

#1
Foto - Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

Kas Gevşetici Bitki Çayları Biberiye çayı Papatya çayı Lavanta çayı Nane çayı Kedi otu çayı Kiraz yaprağı çayı Yeşil çay

#2
Foto - Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

1) Biberiye Çayı Biberiye bitkisini genellikle yemeklerde kullandığınız şekilde hatırlayabilirsiniz. Et ve tavuk yemeklerine verdiği hoş aroma ile yemeklerin lezzetine lezzet katmaktadır. Biberiyenin bir yönü vardır ki; ağrılı günlerde kas gevşetici olarak karşınıza çıkacaktır. Kas gevşetici doğal bitki olan biberiyeyi bitki çayı olarak tükettiğinizde bedeninizin rahatladığını hissedeceksiniz.

#3
Foto - Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

2) Papatya Çayı Her derde deva olan papatya kas gevşetici çay olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ağrı kesici özelliği ile dikkat çeken papatya çayı, kas gevşetici bitki çayları arasında yerini almaktadır. Yorucu günlerden veya ağır spordan sonra bir fincan papatya çayı ile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Papatya çayının içinde bulunan mineraller sayesinde yorgunluğunuz gidecek ve kemiklerinizdeki ağrılar yok olacaktır.

#4
Foto - Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

3) Lavanta Çayı Mis kokulu lavanta bu defa gerilen bedeninizi rahatlatmak için fincanınızda yer alacak. Lavanta yağının vücudu rahatlatma özelliğine ek olarak lavanta çayının da faydalarını eklemek çok doğru olacaktır. Tüm gün ayakta kaldıysanız ve üzerinizde büyük bir ağrı hissediyorsanız, kasları gevşetmek için lavanta çayı demleyip tüketmenizi tavsiye edebiliriz.

#5
Foto - Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

4) Nane Çayı Antioksidan bir bitki olan nane, çay olarak tüketildiğinde vücudunuzu yoran tüm faktörleri yok edecektir. Kemiklerde oluşan gerginliği ve ruhsal gerginliği yok etmek için nane çayı içebilirsiniz. Kas gevşetici ilaçlar almak yerine mutfağa gidip sıcak su ile naneyi buluşturmak daha sağlıklı bir karar olacaktır.

#6
Foto - Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

5) Kedi Otu Çayı Tüm gün bilgisayar başında çalışıp eve yorgun bir bedenle dönenler için kedi otu çayını tavsiye ediyoruz. Çünkü kedi otu çayı bel ve boyun bölgesindeki kasılmalar için oldukça etkili olacaktır. Kedi otu çayı tükettiğinizde sizi rahatsız eden ağrıyı bedeninizden uzaklaştırıp daha rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.

#7
Foto - Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

6) Kiraz Çayı Kiraz vücudu zararlı maddelerden temizleyen antioksidan bir meyvedir. İsterseniz taze kirazla isterseniz kurutulmuş kirazla bitki çayı hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz kiraz çayı ile kas spazmına son verip ağrıları dindirip bedeninizi rahatlatabilirsiniz. Kiraz çayının pek çok şifası içinde kas gevşetici özelliği de yer almaktadır.

#8
Foto - Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

7) Yeşil Çay Diyet beslenmesinde sıkça yer alan yeşil çay bu defa kas gevşetici özelliği ile dikkat çekmektedir. Yeşil çay içen insanların daha sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olduğu ifade edilmektedir. Yeşil çay vücudunuzdaki ağrı ve sancıları yok edecek kadar etkilidir.

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