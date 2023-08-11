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Türkiye
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Kars'ta arpa hasadı başladı

2023-08-11 11:30:51
Kars'ta arpa hasadı başladı

Kars'ta 2 bin 300 rakımlı arazilere ilkbaharla birlikte ekilen arpalar, Ağustos ayında biçerdöverle hasat ediliyor.

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Foto - Kars'ta arpa hasadı başladı

023 yılında arazilerde bol ürün olduğunu ifade eden, Küçük Çatma köyünde çiftçilik yapan Mesut Balcı, “Arpa hasadımız başladı.

#2
Foto - Kars'ta arpa hasadı başladı

Biçerdöverlerle tarımı başlattı. Bu sene çok bereketli bir yıl yağmurlardan dolayı, ürünümüzü biçtirip ofise teslim edeceğiz. İnşallah emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz” dedi.

#3
Foto - Kars'ta arpa hasadı başladı

Arpa hasadına başladıklarını belirten Balcı, “Güzlük arpa hasadına başladık. Bölgemizde bütün ürünler yetişti. Artık biçime başladık. 10 gün içerisinde ürünlerimizi Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edeceğiz” diye konuştu.

#4
Foto - Kars'ta arpa hasadı başladı

Öte yandan 2023 yılının bereketli geçmesiyle birlikte çiftçiler de yoğun mesaiye başladı. Tarlalardaki hareketlilik çiftçilerin de yüzünü güldürüyor.

#5
Foto - Kars'ta arpa hasadı başladı

Sabah erken saatlerde biçerdöverler yapılan arpa hasadı, akşam saatlerinde son buluyor.

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