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Hayat-Aktüel
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Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

2023-01-13 16:16:46
Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Dondurucu soğukların etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

#1
Foto - Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Şehirde hafta boyunca aralıklarla etkili olan hafif kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

#2
Foto - Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle yapılan Kars Barajı'nın yüzeyi dondu.

#3
Foto - Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, bazı akarsu ve göletler de buz tuttu.

#4
Foto - Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Yüzeyi tamamen donan baraj, dronla görüntülendi.

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