2022-05-05 11:53:05 Karı gören Kayserililer şaşkın
Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a Mayıs ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.
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Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a Mayıs ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.
Kayseri'de dün başlayan sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Kentte, yağış nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanırken, bazı bölgelerde ise su baskınları meydana geldi.
Develi ilçesinde de yağan dolu, görenleri şaşırttı. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle zemin beyazla kaplandı.
Aladağlar'da ise Mayıs ayında yağan kar şaşırttı. Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ etekleri beyaza büründü.
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