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Aktüel
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Kargaların sesli şekilde sayı sayabildikleri ve...

2024-05-27 15:20:02
Kargaların sesli şekilde sayı sayabildikleri ve...

Kargaların zeki kuşlar olduğu biliniyor olsa da sesli olarak sayabildikleri ilk defa keşfedildi.

#1
Foto - Kargaların sesli şekilde sayı sayabildikleri ve...

Kargalar, oldukça zeki bir kuş türü olarak pek çok bulmacayı çözebiliyorlar. Oldukça yaratıcı ve zeki olduğu bilinen bu kuşlar, yeni keşfedilen bir özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Görünüşe göre kargalar sesli olarak sayabiliyorlar. Bunun için kargalar, spesifik bir gak sesini çıkarıp tekrar ediyorlar. Araştırmacılardan Tübingen Üniversitesi Nörobilimcisi Diana Liao, "Belirli sayıda sesin belirli bir amaca yönelik olarak üretilmesi, sayısal yetenekler ve ses kontrolünün karmaşık bir kombinasyonunu gerektiriyor" ifadesini kullandı. Bu kapasitenin tüm hayvanlarda olup olmadığının henüz bilinmediğini söyleyen araştırmacı, kargaların ise numaralarla ilişkilendirilebilen dört farklı ses çıkarabildiklerini ifade etti.

#2
Foto - Kargaların sesli şekilde sayı sayabildikleri ve...

Sesli saymak sayıları anlamaktan daha fazlası Sesli olarak sayabilmek, sayıları anlamaktan çok daha karmaşık bir düşünsel süreç gerektiriyor. Zira bu işlemi gerçekleştirebilmek için sayıları anlamak yetmiyor. Aynı zamanda sayıları aktarabilmek için ses kontrolüne ihtiyaç duyuluyor. İnsanlarda bu işlem çok küçük yaşlarda öğreniliyor.

#3
Foto - Kargaların sesli şekilde sayı sayabildikleri ve...

Her ne kadar insanlar sayıları ve matematiği zaman içerisinde daha karmaşık seviyelerde öğrenebiliyor olsa da kargaların sıfır gibi konseptleri anlayabiliyor olması, Liao ve meslektaşlarını, daha sofistike sayısal konseptleri anlayabilecekleri konusunda kargalardan yana cesaretlendiriyor.

#4
Foto - Kargaların sesli şekilde sayı sayabildikleri ve...

Çalışmada 1 ile 4 arasındaki sayıları öğrenmesi sağlanan kargalar, yalnızca 4 sayısını gördüklerinde değil dört tane şeyi bir arada gördüklerinde ya da sesli ipuçları aldıklarında da sayıları anlayabiliyorlar.

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