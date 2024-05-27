Kargaların sesli şekilde sayı sayabildikleri ve...

Kargalar, oldukça zeki bir kuş türü olarak pek çok bulmacayı çözebiliyorlar. Oldukça yaratıcı ve zeki olduğu bilinen bu kuşlar, yeni keşfedilen bir özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Görünüşe göre kargalar sesli olarak sayabiliyorlar. Bunun için kargalar, spesifik bir gak sesini çıkarıp tekrar ediyorlar. Araştırmacılardan Tübingen Üniversitesi Nörobilimcisi Diana Liao, "Belirli sayıda sesin belirli bir amaca yönelik olarak üretilmesi, sayısal yetenekler ve ses kontrolünün karmaşık bir kombinasyonunu gerektiriyor" ifadesini kullandı. Bu kapasitenin tüm hayvanlarda olup olmadığının henüz bilinmediğini söyleyen araştırmacı, kargaların ise numaralarla ilişkilendirilebilen dört farklı ses çıkarabildiklerini ifade etti.