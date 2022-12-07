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Kardeş Yumruğu’ndan görüntüler geldi

2022-12-07 10:36:33
Kardeş Yumruğu’ndan görüntüler geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın başarıyla tamamlanmasının ardından telefondan hitap ettiği iki ülke ordusu personelini tebrik ederek, " Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Kardeş Yumruğu’ndan görüntüler geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti.

#2
Foto - Kardeş Yumruğu’ndan görüntüler geldi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin de katıldığı tatbikatın sonunda Bakanlar Akar ve Hasanov personelle bir araya geldi.

#3
Foto - Kardeş Yumruğu’ndan görüntüler geldi

ERDOĞAN TATBİKATA KATILAN PERSONELE HİTAP ETTİ Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un telefonundan tatbikata katılan personele hitap etti.

#4
Foto - Kardeş Yumruğu’ndan görüntüler geldi

"BU TATBİKAT DA GÖSTERMİŞTİR Kİ BİZ BİRBİRİMİZLE ET VE KEMİK GİBİYİZ"

#5
Foto - Kardeş Yumruğu’ndan görüntüler geldi

“Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın başarıyla tamamlanmasından dolayı personeli kutlayarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz" diye konuştu.

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