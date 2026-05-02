Kardeş Kazakistan'a fena çökecekler
Son dönemde İsrail ile peş peşe anlaşmalar imzalayarak kamuoyunun tepkisini çeken Kazakistan, ABD Başkanı Trump'ın oğulları ile madencilik alanında işbirliği yaptı.
Son dönemde İsrail ile peş peşe anlaşmalar imzalayarak kamuoyunun tepkisini çeken Kazakistan, ABD Başkanı Trump'ın oğulları ile madencilik alanında işbirliği yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları Eric Trump ve Donald Trump Jr.'ın, Kazakistan'daki volfram yataklarının işletilmesiyle doğrudan ilişkili bir şirketin ortakları arasına katıldıkları bildirildi. Financial Times'ın (FT) konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberde, kardeşlerin Kazakistan'daki maden projelerinde pay sahibi oldukları bilgisi paylaşıldı.
Gazetenin görüştüğü üç kaynağın aktardığı bilgilere göre, Trump kardeşler 2025 yılının ağustos ayında Skyline Builders adlı inşaat grubundan hisse satın aldı. Gerçekleştirilen bir dizi ticari işlemin ardından Skyline Builders, yatırım grubu Cove Capital ile bağlantılı olan Kaz Resources şirketinin yüzde 20 hissesini elde etti.
Sürecin devamında Kaz Resources ile Cove Capital'ın Kazakistan projelerini yöneten yapısı Cove Kaz Capital, Skyline Builders ile birleşme yoluna gitti. FT'nin haberinde, bu birleşme sonucunda ortaya çıkan yeni şirketin Kaz Resources markasıyla Nasdaq borsasında halka arz edilmesinin planlandığı ifade edildi. Haberde ayrıca, geçtiğimiz yıl ABD İhracat-İthalat Bankası (US Export-Import Bank) ile ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşunun (DFC), Kazakistan'daki volfram madenciliği projelerine 1,6 milyar dolara kadar destek verilmesini onayladığı hatırlatıldı.
Söz konusu projelerin yüzde 70 oranındaki hakim hissesinin ise Cove Kaz Capital yapısında bulunduğu kaydedildi. Gelişmeler üzerine Donald Trump Jr.'ın bir temsilcisi FT'ye açıklamada bulundu. Temsilci, Trump Jr.'ın pasif bir yatırımcı konumunda olduğunu, şirketin operasyonel faaliyetlerine katılmadığını ve yatırım yaptığı şirketlerin çıkarları doğrultusunda federal makamlarla herhangi bir temas kurmadığını belirtti.
Kazakistan ile ABD arasındaki diplomatik ve ekonomik temaslar 2025 yılının kasım ayında düzenlenen Orta Asya - ABD (C5+1) Zirvesi ile ivme kazanmıştı.
Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan liderlerinin katıldığı bu zirve, bölgeyle olan stratejik işbirliğini gündeme taşımıştı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasımı Cömert Tokayev'in basın servisinden 7 Kasım tarihinde yapılan açıklamada, ABD tarafıyla yürütülen müzakerelerin ardından Tokayev ile Trump'ın, Kazakistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında toplam değeri 17 milyar doları aşan ticari anlaşmalara imza attığı bildirilmişti.
