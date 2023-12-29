Karamollaoğlu “Bu hizmet değil” demişti, yolcu rekoru kırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hızlı tren için “Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul’a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil” sözlerini hatırlatan Bakar, “Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz siyasilerde de şu söylemler olmuştu. Bu hızlı trenin göçü çoğaltacağı denilmişti. Ama tabii bu yönde göç çoğalmadı. Gelen insanların sayısında artış var. Bundan dolayı da hızlı treni tercih eden birçok vatandaşımız Sivas'a geldiğinde şehrimizden çok da mutlu, keyifli bir şekilde ayrılıyorlar. Hatta şunu da söylüyorlar. Daha önce niye gelmemişiz diyenler de var. O yüzden gelmeyi düşünenler, gelmek isteyenlere de biz hızlı treni mutlaka tavsiye ediyoruz. Çünkü yaklaşık 2 saat 45 dakika, iki buçuk saatlik bir zaman diliminde Ankara'dan Sivas'a, Sivas'tan da Ankara'ya bu yönde çok rahat ve konforlu bir seyahat sağlanıyor. Turizm açısından çok önemli bir yol katedildi” şeklinde konuştu.