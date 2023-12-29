Karamollaoğlu “Bu hizmet değil” demişti, yolcu rekoru kırdı

Bakar, Kars’a giden yolcuların da yüksek hızlı tren konforunu yaşamak için Ankara’dan Sivas’a kadar yüksek hızlı trenle gelip, Sivas’tan Kars’a konvansiyonel trenle gittiklerini ifade ederek, “Özellikle yüksek hızlı tren sayesinde Sivas'a gelen vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Günübirlik özellikle ziyaretler bir hayli fazla. Şehrimizin tarihini, doğasını, kültürel ve diğer birçok zenginliklerini daha yakından görme fırsatı buluyorlar. Yine bununla beraber yüksek hızlı trenin bir avantajı da özellikle Doğu'da yaşayan vatandaşlar için ulaşım konusunda biraz daha rahatlık oldu. Çünkü bugün Kars'a, Erzurum'a, Erzincan'a giden veya gidecek olan vatandaşlar da yine burada yüksek hızlı treni tercih ediyorlar. Sivas ulaşım anlamında en önemli şehirlerden bir tanesi ve geçiş noktası ki, Erzurum, Erzincan, Kars, bu bölgelere de hemen hemen yakın saat dilimi içerisinde araçlar hareket ediyor. Ve vatandaşlar da bundan dolayı tercih ediyor” dedi.