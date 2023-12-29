  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İkinci el cep telefonu alırken mutlaka dikkat edilmesi gerekenler

Oraya kadar varacak: Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit öyle bir rakama anlaştı ki...

Asgari ücret tahmini tutan Cem Küçük emekliye zamda "En doğrusunu açıklıyorum" dedi: Canlı yayında duyurdu!

Nedenini duyanlara hayrete düşüyor! Binlerce yıldır yer altında yaşıyorlar

İşte dünyanın en pahalı 10 şehri!

Karamollaoğlu “Bu hizmet değil” demişti, yolcu rekoru kırdı

Beşiktaş büyük oynuyor! Dünyaca ünlü teknik adam listede: Yok artık dedirtecek cinsten...

Nereden nereye! Süper Lig'de 2023 yılında en çok değer kaybeden futbolcular: Zirvede kim var?

Allah yağdırdı, İSKİ övünüyor

Antalyaspor'dan bir bomba itiraf daha! Akdeniz'den Almanya'nın dev takımına! Büyük hamle...
Ekonomi
6
Karamollaoğlu "Bu hizmet değil" demişti, yolcu rekoru kırdı

2023-12-29 14:06:16
Karamollaoğlu “Bu hizmet değil” demişti, yolcu rekoru kırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Bu hizmet değil” dediği Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı, yolcu sasıyı ile diğer hatları geride bıraktı.

#1
Foto - Karamollaoğlu "Bu hizmet değil" demişti, yolcu rekoru kırdı

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete alınmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) verilerine göre bugüne kadar hattı 700 bin yolcu kullandı. Yolculardan 350 bini Sivas-Ankara, 350 bini ise Ankara-Sivas istikametine yolculuk yaptı. 700 bin yolcu ile bu hat diğer yüksek hızlı tren hatlarını geride bıraktı.

#2
Foto - Karamollaoğlu "Bu hizmet değil" demişti, yolcu rekoru kırdı

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, rakamların sevindirici olduğunu belirterek, “Şehrimize 26 Nisan itibarıyla yüksek hızlı tren seferleri başladı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları resmi sosyal medya hesaplarından dün bir paylaşım yapıldı. 26 Nisan'dan aralık ayının son günlerine kadar yaklaşık 700 bin yolcunun seyahat ettiği ve Türkiye'de en çok tercih edilen yüksek hızlı tren arasında yer aldığı böylece kamuoyuna duyurulmuş oldu. Bu tabii hepimiz için çok sevindirici, mutlu edici bir konu” dedi.

#3
Foto - Karamollaoğlu "Bu hizmet değil" demişti, yolcu rekoru kırdı

Bakar, Kars’a giden yolcuların da yüksek hızlı tren konforunu yaşamak için Ankara’dan Sivas’a kadar yüksek hızlı trenle gelip, Sivas’tan Kars’a konvansiyonel trenle gittiklerini ifade ederek, “Özellikle yüksek hızlı tren sayesinde Sivas'a gelen vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Günübirlik özellikle ziyaretler bir hayli fazla. Şehrimizin tarihini, doğasını, kültürel ve diğer birçok zenginliklerini daha yakından görme fırsatı buluyorlar. Yine bununla beraber yüksek hızlı trenin bir avantajı da özellikle Doğu'da yaşayan vatandaşlar için ulaşım konusunda biraz daha rahatlık oldu. Çünkü bugün Kars'a, Erzurum'a, Erzincan'a giden veya gidecek olan vatandaşlar da yine burada yüksek hızlı treni tercih ediyorlar. Sivas ulaşım anlamında en önemli şehirlerden bir tanesi ve geçiş noktası ki, Erzurum, Erzincan, Kars, bu bölgelere de hemen hemen yakın saat dilimi içerisinde araçlar hareket ediyor. Ve vatandaşlar da bundan dolayı tercih ediyor” dedi.

#4
Foto - Karamollaoğlu "Bu hizmet değil" demişti, yolcu rekoru kırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hızlı tren için “Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul’a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil” sözlerini hatırlatan Bakar, “Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz siyasilerde de şu söylemler olmuştu. Bu hızlı trenin göçü çoğaltacağı denilmişti. Ama tabii bu yönde göç çoğalmadı. Gelen insanların sayısında artış var. Bundan dolayı da hızlı treni tercih eden birçok vatandaşımız Sivas'a geldiğinde şehrimizden çok da mutlu, keyifli bir şekilde ayrılıyorlar. Hatta şunu da söylüyorlar. Daha önce niye gelmemişiz diyenler de var. O yüzden gelmeyi düşünenler, gelmek isteyenlere de biz hızlı treni mutlaka tavsiye ediyoruz. Çünkü yaklaşık 2 saat 45 dakika, iki buçuk saatlik bir zaman diliminde Ankara'dan Sivas'a, Sivas'tan da Ankara'ya bu yönde çok rahat ve konforlu bir seyahat sağlanıyor. Turizm açısından çok önemli bir yol katedildi” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Karamollaoğlu "Bu hizmet değil" demişti, yolcu rekoru kırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Mayıs 2018 tarihinde Sivas’ta düzenlediği mitingde hızlı trenin hizmet olmadığını, hızlı tren ile Sivas’tan göçün hızlanacağını belirterek, “Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi 'Hızlı treni getiriyoruz' diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul’a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil” ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem boncuk boncuk terledi! Sözcü TV canlı yayında neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Ekrem boncuk boncuk terledi! Sözcü TV canlı yayında neye uğradığını şaşırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında TOKİ tarafından başlatılan sosyal konut projelerini hedef aldı. TOKİ..
DEVA Partisi ne yapmaya çalışıyor? Böyle bir dönemde böyle bir aday!
Siyaset

DEVA Partisi ne yapmaya çalışıyor? Böyle bir dönemde böyle bir aday!

Katil İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı günlerde DEVA Partisi, Kırklareli Belediye Başkanlığı adaylığı için yahudi bir ismi seçti...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İmamoğlu’nu rezil rüsva etti “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İmamoğlu’nu rezil rüsva etti “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda TOKİ'nin vadettiği projelerde mağduriyet yaşayan vatandaşları anlatarak eleştirilerde bulundu..
Elektronik Denetleme Sistemi 1 Ocak 2024’te aktif hale gelecek
Teknoloji

Elektronik Denetleme Sistemi 1 Ocak 2024’te aktif hale gelecek

Kütahya’da trafik güvenliğini sağlamak ve düzenlemek amacıyla hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS), 1 Ocak 2024 tarihi iti..
AK Parti ve MHP anlaşmaya vardı! Ankara ve İstanbul bombası

AK Parti ve MHP anlaşmaya vardı! Ankara ve İstanbul bombası
Ve Davutoğlu bomba itiraflara başladı! ‘Keşke Kılıçdaroğlu’na destek vermeseydim’
Siyaset

Ve Davutoğlu bomba itiraflara başladı! ‘Keşke Kılıçdaroğlu’na destek vermeseydim’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçimlerde yaşananları gördükten sonra Kılıçdaroğlu'na destek vermezdim" dedi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23