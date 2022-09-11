2022-09-11 22:39:32 Karaman'da zincirleme trafik kazası!
Karaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Karaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Ereğli Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Ümmühan A. (45), İsmail A. (52), Hacer A. (45) ve Fatma D. (5) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.
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