  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Karaman'da zincirleme trafik kazası!

2022-09-11 22:39:32
Karaman'da zincirleme trafik kazası!

Karaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Karaman'da zincirleme trafik kazası!

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Ereğli Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Karaman'da zincirleme trafik kazası!

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Ümmühan A. (45), İsmail A. (52), Hacer A. (45) ve Fatma D. (5) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Karaman'da zincirleme trafik kazası!

Yaşanan kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.

Masterchef Danilo’ya helal olsun! Gavur bile anladı, ama
Gündem

Masterchef Danilo’ya helal olsun! Gavur bile anladı, ama "Müslümanım" diyenler şunu anlamadı

Türk toplumunu ifsad eden programların sıklıkla yer aldığı TV8'in yarışma programı MasterChef'te "Durmuş saat bile günde iki kez doğruyu gös..
CHP'nin kanalı Halk TV'de istifa depremi!
Medya

CHP'nin kanalı Halk TV'de istifa depremi!

CHP'nin medya organı Halk TV'de "önde gelen" programcılardan Gökmen Karadağ istifa etti.
Devletin değil küfrün doçenti
Gündem

Devletin değil küfrün doçenti

Devlete ait yükseköğretim kurumları arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı’n..
Bakan Fatih Dönmez: Türkiye'den 177 ülkeye ihraç ediliyor! Değeri tam 2,1 milyar dolar
Ekonomi

Bakan Fatih Dönmez: Türkiye'den 177 ülkeye ihraç ediliyor! Değeri tam 2,1 milyar dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal taş üretimi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 'Doğal taş üretim ..
Yabancı çizgi filmler neslimizi zehirliyor
Gündem

Yabancı çizgi filmler neslimizi zehirliyor

Yabancı çocuk kanalları, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle 3-6 yaş aralığındaki çocukların çizgi filmleri izledikten ..
Erdoğan'ın o resti kudurttu! Çılgına döndüler
Dünya

Erdoğan'ın o resti kudurttu! Çılgına döndüler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin, Rus yapımı savaş uçakları alması halinde "yeni CAATSA yaptırımlarına tabi tutulabilec..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23