Karahallı Düğleği tescil aldı

Karahallı Düğleği (Kavun) Kavun; kabakgillerden sürüngen gövdeli bitki türü ve bu bitkinin iri meyvesidir. Olgunlaşmamış hali de meyve olarak tüketilir ve bu haldeki meyvesine kelek denir. Bir yıllık otsu bir bitkidir. Sürüngen gövdesi metrelerce uzayabilir. Yaprakları yürek biçiminde iridir. Bir eşeyli ve bir evcikli çiçekleri yaprakların koltukaltından çıkar. Türüne ve çeşidine göre kalın kabuklu iri meyvesinin içi etli, sulu ve bol çekirdeklidir. Anayurdu Orta Asya İran ve Anadolu'dur. Karahallı da yetişen kavun türleri susuz ve kıraç arazide yetişir. Burada yetişen kavunlar su ihtiyacını sadece yağmur suyundan karşılar. Karahallı kavunu irili ufaklı olup kendine has aromatik bir lezzete sahiptir. Şiddetle tavsiye edilir.