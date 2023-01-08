2023-01-08 14:40:33 Karahallı Düğleği tescil aldı
Uşak'a özgü olarak Karahallı Düğleği, Cemile Düğleği, Cezik Kavunu ve Çoban Almaz adları ile de anılan ‘Karahallı kavunu’ tescil edilerek coğrafi işaret aldı. Kendine özgü lezzeti ve aromasıyla tanınan Karahallı Kavunu, “coğrafi işaretli ürün” olarak tescillendi. Karahallı Belediyesi’nin ilk tescilli ürünü Karahallı kavununun üreticiye pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlaması bekleniyor. Karahallılı kavun üreticileri, coğrafi işaret sayesinde ürünlerine iç ve dış pazarlarda daha fazla yer bulabilecek. Karahallı Belediyesi, yöreye has Karahallı kavunu için coğrafi işaret belgesini aldı. Karahallı Belediyesi tarafından tescili alınan Karahallı kavunuyla üreticiler büyük bir sevinç yaşadı ve yeniden bir heyecan kazandı.