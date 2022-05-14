Karadeniz'de endişelendiren görüntü! 'İlk defa gördük'

Çevre Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, analizler sonucunda renk değişiminin nedenini açıklayacaklarını söyledi. Akgün, "Denizden aldığımız numunelerin müsilaj, alg patlaması veya polen kaynaklı bir renk değişimi olup olmadığına ilişkin gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl görmüş olduğumuz müsilaj etken bakterisine benzemiyor. Polen veya alg patlamasından kaynaklı olabilir'' dedi. Denize yüzmeye gelen Mustafa Şahan ise "Çocukluğumdan beri buraya yüzmeye gelirim. Aslında İstanbul'un en temiz denizlerinden biri. Sonuçta Karadeniz. Kirlenmeyi ilk defa gördüm. Denize girmek için geldim. Neyden kaynaklandığını bilmiyorum ama çok üzücü bir durum" diye konuştu. 30 yıldır Karaburun'da yaşadığını belirten Duygu Çiğdem "30 yıldır burada yaşıyoruz, burada yüzüyoruz, ilk defa böyle bir şey gördük. Sabah deniz tertemizdi şu an kırmızı. İlerde arıtma var, arıtma tesisinden dolayı mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.