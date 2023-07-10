2023-07-10 10:38:47 Karadeniz sele teslim: Dereler taştı, yollar göle döndü
Karadeniz Bölgesi'ni vuran sağanak yağışın ardından dereler taştı heyelanlar meydana geldi. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken Samsun ve Ardahan'da can kayıpları yaşandı.Meteoroloji'nin uyarıları birçok ilde etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Karadeniz Bölgesi yine nasibini aldı. Selden en çok etkilenen Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Çorum ve Erzincan oldu. Kuvvetli sağanak yağış sonrası nedeniyle dereler taşıp heyelanlar meydana gelirken bazı illerimizde sel felaketi meydana geldi. Yağış ve heyelanlar nedeniyle Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Ayrıca taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Kapanan yolların yanı sıra can kaybı da yaşandı.