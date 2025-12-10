  • İSTANBUL
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Kar yağışı olacak mı? Meteoroloji tarihi açıkladı dikkat çekti: Herkesin merak ettiği sorulara işte cevap

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye İstanbul ilinde kar ne zaman yağacak?” sorusuna vatandaşlar merakla cevap aranıyor. Konuya ilişkin uzman bu yıl kışın sert gececiğine dair ifadeler kullandı. Yakından takip ettiğ kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağışı olacak mı? ortaya çıktı. İşte detaylar.

Foto - Kar yağışı olacak mı? Meteoroloji tarihi açıkladı dikkat çekti: Herkesin merak ettiği sorulara işte cevap

Havaların iyice soğuması ve aralık ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışının hangi tarihte görüleceği yeniden gündeme taşındı. Yılbaşına kısa bir süre kalırken vatandaşlar meteorolojik değerlendirmeleri yakından izleyerek yeni yıla karla girme umudu taşıyor. AKOM'un paylaştığı güncel hava durumu raporlarının ardından kar yağışı olacak mı ortaya çıktı. İşte detaylar.

Foto - Kar yağışı olacak mı? Meteoroloji tarihi açıkladı dikkat çekti: Herkesin merak ettiği sorulara işte cevap

iSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ! Kışın etkisini artırmasıyla doğuda yoğun kar yağışları yaşanırken, İstanbul'da kar ihtimali de gündemde kalmaya devam ediyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber'e yaptığı açıklamada kentle ilgili net bir zaman çizelgesi paylaştı. Uzman, İstanbul'da Aralık ayında kar görülmesinin beklenmediğini, soğuk hava dalgasının ise yılbaşından sonra etkisini göstereceğini ifade etti.

Foto - Kar yağışı olacak mı? Meteoroloji tarihi açıkladı dikkat çekti: Herkesin merak ettiği sorulara işte cevap

Açıklamaya göre, şehirde önümüzdeki süreçte yağmur ağırlıklı bir hava hakim olacak, kar ihtimali ise ocak ayından itibaren öne çıkacak. Böylece İstanbulluların uzun süredir beklediği kar, yeni yıl sonrasında kapıyı çalabilecek. İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul'da kar için geri sayım başladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yaptığı değerlendirmede kente ilişkin tarih paylaştı. Tek'e göre, İstanbul'da 20 Ocak'tan itibaren kar yağışı bekleniyor.

Foto - Kar yağışı olacak mı? Meteoroloji tarihi açıkladı dikkat çekti: Herkesin merak ettiği sorulara işte cevap

Uzmanın açıklamasına göre, bu tarihten sonra kutuplardan gelecek soğuk hava dalgası şehirde etkisini artıracak. Böylece hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde kar ve sulu kar ihtimali gündeme gelecek. DOĞU'DA KAR KAPIDA: ULAŞIMDA ZİNCİR GEREKECEK! Bu bölgelerde sıcaklıkların sıfır derecenin çok altına inmesiyle birlikte, yaygın ve kuvvetli buzlanma ve don olayları tırmanışa geçecektir. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan ve seyahat edecek vatandaşların araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmasının can güvenliği açısından kritik olduğunu vurgulamaktadır. GÖRÜŞ SIFIRA YAKIN: MARMARA VE İÇ ANADOLU SİS ALTINDA Kar yağışının beklenmediği ancak soğuk havanın hakim olduğu batı ve iç bölgelerde ise başka bir tehlike kapıdadır: yoğun sis ve pus. 10 Aralık Çarşamba gecesi ve sabahı, Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun geniş bir bölümünde etkili olacak sis hadisesi, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına kadar düşürebilir. Eskişehir, Afyonkarahisar, Sivas gibi kritik geçiş noktalarında, sürücülerin trafikte son derece yavaş ilerlemesi ve sis farlarını kullanması gerekmektedir. Uzmanlar, sisli havada takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerektiği konusunda uyarmaktadır. HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR? Yüklediğiniz haritalara göre 9 ve 10 Aralık tarihlerinde kar yağışı beklenen bölgeler ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaşmaktadır. 9 Aralık Salı günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı başlamış durumdadır. Yağış, Salı öğle ve akşam saatlerinde bölgenin geneline yayılırken, özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde etkili olmaktadır. 10 Aralık Çarşamba gününe girilirken (gece 00:00-06:00) kar yağışları Doğu Anadolu'nun doğu sınırlarına doğru kayacak ve özellikle Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yoğunlaşarak devam edecektir. Bu illerin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimlerinde de aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

