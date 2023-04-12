Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Nisan ayında kar yağışı geliyor. Meteoroloji harita yayınladı. Kar beklenen iller belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Ancak nisan ayında kar yağışı bilgisi de geldi. Verilere göre, 11 ilde kar yağışı bekleniyor. O illerde sıcaklıklar bir anda düşecek. Ve hava buz kesecek. Bu illerde yaşayanlar kritik uyarı geldi. İşte tüm detaylar...