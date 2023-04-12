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Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

2023-04-12 10:19:08
Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Nisan ayında kar yağışı geliyor. Meteoroloji harita yayınladı. Kar beklenen iller belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Ancak nisan ayında kar yağışı bilgisi de geldi. Verilere göre, 11 ilde kar yağışı bekleniyor. O illerde sıcaklıklar bir anda düşecek. Ve hava buz kesecek. Bu illerde yaşayanlar kritik uyarı geldi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Kar yağışı haberi geldi. Nisan ayında kar bekleniyor. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Meteoroloji harita yayınladı. Birçok ilde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte tüm detaylar...

#2
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Meteoroloji yeni haftalık yeni raporu yayımladı. Raporda 11 il için kar uyarısı yapıldı.

#3
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış bekleniyor.

#4
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

#5
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

#6
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

HAVA SICAKLIĞI Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#7
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

RÜZGAR Batı kesimlerde kuzeyli, Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

#8
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#9
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#10
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

TOZ TAŞINIMI UYARISI Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#11
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

MARMARA Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

#12
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

EGE Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#13
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

AKDENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’de toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

#14
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

İÇ ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

#15
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#16
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#17
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

#18
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

#19
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Meteoroloji'nin raporuna göre, yağışlar 4 gün boyunca sürecek. Cumartesi günü sadece yer yer yağışlar olacak.

#20
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

NİSANDA KAR Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'de sarı kodlu gökgürültülü sağanak yağış uyarısı

#21
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Bingöl, Erzincan ve Tunceli'de sarı kodlu yağmur ve kar uyarısı

#22
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Bitlis, Hakkari, Muş, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta sarı kodlu yağmur, kar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

#23
Foto - Kar yağacak iller belli oldu! Mevsimler resmen yer değiştirdi

Kar yağışının ardından yurtta bahar havası hakim olacak.

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