Kar altındaki menderesler hayvancılığın can suyu
AA

Kar altındaki menderesler hayvancılığın can suyu

Kars'ın Selim ilçesinde köylerden geçen menderesler, kış aylarında hayvancılığa katkı sağlıyor.

#1
Foto - Kar altındaki menderesler hayvancılığın can suyu

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, kış mevsiminin gelmesiyle besiciler hayvanlarını ahırlarda beslemeye başladı.

#2
Foto - Kar altındaki menderesler hayvancılığın can suyu

Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünden geçen menderesler de her mevsim bölgede hayvancılığa katkı sunuyor.

#3
Foto - Kar altındaki menderesler hayvancılığın can suyu

Bazı besicilerin hayvanlarını suladığı menderesler, kıvrım kıvrım akan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

#4
Foto - Kar altındaki menderesler hayvancılığın can suyu

Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin çevresi, karla beyaza büründü.

#5
Foto - Kar altındaki menderesler hayvancılığın can suyu

Tarımla hayvancılığa can suyu olan menderesler, karla kaplı haliyle dronla görüntülendi.

