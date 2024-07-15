2024-07-15 15:31:24 Kapıkule'de tarihi rekor
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tarihi rekor daha yaşanarak, sadece 1 gün içerisinde 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük ikinci sınır kapısı Kapıkule'de yeni bir rekor geçişi yaşandı. Avrupa'nın ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yüz binlerce gurbetçi vatandaş Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yıllık izinlerini geçirmek için ana vatan Türkiye'ye akın akın gelmeye devam ediyor. Kapıkule'de yurda giriş yapan gurbetçileri karşılayan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Dün itibarıyla tüm zamanların giriş açısından rekor kırıldı. 9 bin 628 binek araç girişi oldu. Dün 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleştirildi. Şu ana kadar Kapıkule'de gerçekleştirilen en fazla yolcu ve araç girişi oldu" dedi.