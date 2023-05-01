Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

Büyükataman, "2022 yılı Ocak ile Nisan sonuna kadar geçen 4 aylık zaman diliminde zilletin paydaşları, başta CHP olmak üzere Türkiye’de 33 defa yabancı büyükelçiliklerle bir araya gelerek toplantı yapmışlar. 33 defa gizli gündemlerle toplanmışlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin teamüllerine göre yabancı büyükelçiyle bir görüşme yapmanı halinde bunu resmi tutanağa bağlamak ve bu tutanağın bir nüshasını da dış işleri bakanlığına iletmek mecburiyetimdesiniz. Bugüne kadar yapılan bu toplantılarla alakalı milletimizle paylaşılan resmi bir bilgi olmadı. Bu 4 aylık zaman diliminde, yabancı büyükelçiliklerle 33 defa bir araya geldiniz. Neyi konuştunuz, neyin pazarlığını yaptınız? Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine dair hangi taahhütlerde bulundunuz? Bizim aklımızla kimse alay etmesin. Bu necip millet her zamanki gibi kararını en sağlıklı şekilde yine kendisi verecektir. Bunların hesaplarını başlarına geçireceğiz” şeklinde konuştu.