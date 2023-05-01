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Siyaset
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Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

2023-05-01 22:23:55
Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa mitingde muhalefete yüklenerek, "Yerel yönetimlere özerklik şartı taahhütlünde bulundular. Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler. Genel af çıkaracaklarını söylediler. Anayasa’dan Türklük maddesini çıkaracaklarına dair teminat ortaya koydular. Kim ne yaparsa yapsın, hangi pazarlık içerisinde bulunursa bulunsun, bu millet sahipsiz değil" dedi.

#1
Foto - Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki mitingde vatandaşlara seslendi.

#2
Foto - Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingde konuşan Büyükataman, muhalefeti eleştirdi.

#3
Foto - Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

Büyükataman, "2022 yılı Ocak ile Nisan sonuna kadar geçen 4 aylık zaman diliminde zilletin paydaşları, başta CHP olmak üzere Türkiye’de 33 defa yabancı büyükelçiliklerle bir araya gelerek toplantı yapmışlar. 33 defa gizli gündemlerle toplanmışlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin teamüllerine göre yabancı büyükelçiyle bir görüşme yapmanı halinde bunu resmi tutanağa bağlamak ve bu tutanağın bir nüshasını da dış işleri bakanlığına iletmek mecburiyetimdesiniz. Bugüne kadar yapılan bu toplantılarla alakalı milletimizle paylaşılan resmi bir bilgi olmadı. Bu 4 aylık zaman diliminde, yabancı büyükelçiliklerle 33 defa bir araya geldiniz. Neyi konuştunuz, neyin pazarlığını yaptınız? Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine dair hangi taahhütlerde bulundunuz? Bizim aklımızla kimse alay etmesin. Bu necip millet her zamanki gibi kararını en sağlıklı şekilde yine kendisi verecektir. Bunların hesaplarını başlarına geçireceğiz” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

Millet İttifakı’nın HDP ile ortak hareket ettiğini ifade eden Büyükataman, "Düne kadar kapalı kapılar ardında, masanın altında muhafaza etmeye çalıştıkları PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle bugün aleni şekilde yol yürüyorlar. Bunu gizlemiyorlar. HDP neyin karşılığında cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını ifade etti. 11 maddelik bir mutabakat metni dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu bugüne kadar yapılan görüşmelerde vardıkları mutabakat ile ilgili aziz milletimize tek bir kelam etmedi. Ama imza altına aldıkları metinin taraflarından PKK’nın siyasi uzantısının temsilcileri ‘Yeter artık, kapalı kapılar ardında ne konuştuysak bize nelerin sözünü verdiyseniz çıkın bu millete anlatın’ demeye başladılar." dedi.

#5
Foto - Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

Büyükataman konuşmasının devamında, şunları söyledi: Yerel yönetimlere özerklik şartı taahhütlünde bulundular. Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler. Genel af çıkaracaklarını söylediler. Anayasa’dan Türklük maddesini çıkaracaklarına dair teminat ortaya koydular. Kim ne yaparsa yapsın, hangi pazarlık içerisinde bulunursa bulunsun, bu millet sahipsiz değil. Bu hesapları Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta hep beraber başlarına geçireceğiz

#6
Foto - Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

#7
Foto - Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

#8
Foto - Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

#9
Foto - Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'

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