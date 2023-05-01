2023-05-01 22:23:55 Kapalı kapılar ardında kirli ittifak! 'Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler'
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa mitingde muhalefete yüklenerek, "Yerel yönetimlere özerklik şartı taahhütlünde bulundular. Apo’yu özgürleştireceklerine dair teminat verdiler. Genel af çıkaracaklarını söylediler. Anayasa’dan Türklük maddesini çıkaracaklarına dair teminat ortaya koydular. Kim ne yaparsa yapsın, hangi pazarlık içerisinde bulunursa bulunsun, bu millet sahipsiz değil" dedi.