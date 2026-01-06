Kanun teklifi TBMM’ye sunuldu! Bu kuralları çiğneyenler yandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni trafik kanunu teklifi ile birçok kalemde ceza bedelleri yükselecek.
TBMM’ye sunulan yeni trafik kanun teklifi, özellikle yüksek hız, saldırgan sürüş ve geçiş üstünlüğü ihlali yapan sürücülere yönelik ciddi hapis ve para cezaları ile ehliyet iptallerini öngörüyor. Yerleşim yerinde (bir yıl içinde 5 kez ihlal edilmesi durumunda) hız limitini aşanlara şu sürelerle el konulacak: - 55–64 km/s arası sürat: 30 gün ehliyet geri alımı. - 65 km/s sürat: 60 gün ehliyet geri alımı. - 66 km/s ve üzeri sürat: 90 gün ehliyet geri alımı.
AĞIR PARA CEZALARI Saldırgan Sürüş: Trafikte başka bir aracı taciz amacıyla takip eden veya araçtan inenlere 180 bin TL ceza ve 60 gün ehliyet iptali. Radar Tespit Cihazı: Radar belirleyici cihaz kullanan, imal veya ithal edenlere 185 bin - 370 bin TL arası rekor ceza.
Ambulans/İtfaiyeye Yol Vermeme: Geçiş üstünlüğü olan araçları engelleyenlere 15–46 bin TL ceza ve 30 gün ehliyet iptali. Yarış Yapma: Pist dışı yarış yapanlara 46 bin TL ceza ve 2 yıl süreyle ehliyet iptali.
Olay Yerini Terk: Ölümlü/yaralanmalı kazada kaçan sürücüye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis. Kırmızı Işık: İhlal sonucu kazaya sebebiyet verilirse ehliyete 60 gün el konulacak.
Gürültülü Müzik: Çevreyi rahatsız edenlere 16 bin TL ceza. Telefon Kullanımı: Seyir halinde telefonla konuşmanın cezası 5 bin TL. Kaynak: Sözcü
