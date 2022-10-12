Kanseri önleyen 5 şifa dolu gıda

Brokoli Brokoli, birçok araştırmaya göre kanseri önlemede en faydalı sebzeler arasındadır. A vitamini, C vitamini ve beta karoten, lutein, ziaksantin, ksantin gibi flavonoidler içerir. Bunlar haricinde kanser önlemede en önemli etki kükürt bileşikleri ve özellikle sülforafandan kaynaklanır. Özellikle meme, prostat, kolon ve akciğer kanserlerinden koruduğu düşünülmektedir. Ayrıca sarı nokta hastalığı gibi yaşa bağlı göz hastalıklarını da önler. Brokolide demir ve potasyum da iyi miktarlarda bulunur. Emilimini kolaylaştıran C vitamini ile birleşen brokolideki demir, anemi önleyici etki gösterir ve demir eksikliğini telafi etmeye yardımcı olur. Potasyum ise kalp, kas ve sinir fonksiyonuna katkıda bulunur ve tansiyonu dengeler. Pıhtılaşma önleyici ilaçlar alırken brokoliyi çok sık yememeye dikkat edin, içerdikleri K vitamini bu ilaçların etkisine müdahale eder.