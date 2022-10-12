Kanseri önleyen 5 şifa dolu gıda

Soya Soya, bir kadının menopoz dönemine özgü östrojendeki doğal düşüşü telafi eden ve bu nedenle sıcak basması gibi rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olan izoflavonlar, fitoöstrojenlerin varlığı sayesinde özellikle menopozda faydalıdır. Soya fitoöstrojenleri bazı kanser türlerinin önlenmesinde de önemli yardımcılardır. Kadınlar için meme kanseri ve erkekler için prostat kanserinin önlenmesinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu baklagil vücuda kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve fosfor gibi temel mineralleri ve A, B2, D ve E vitaminlerini sunar. Bu besin karışımı sayesinde soya, kemiklerin mineralizasyonuna yardımcı olur ve ayrıca osteoporozun önlenmesi için de faydalıdır. Soya ayrıca lif içeriği sayesinde bağırsak florasını düzenler. Çoğunlukla çoklu doymamış yağ içeriğiyle birlikte lifin varlığı, onu kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak için de uygun bir besin yapar.