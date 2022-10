Kanseri önleyen 5 şifa dolu gıda

Kivi Kivi, yüksek C vitamini içeriğine sahiptir ve bu C vitamini içeriği limon ve portakaldan çok daha fazladır. Günde bir tane kivi yemek, vücudun günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek demektir. C vitamini mükemmel bir antioksidandır, bu nedenle kivi kanserin önlenmesinde mükemmel bir yardımcıdır. Tüketilmesi ayrıca kandaki kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak kalp ve damar hastalıklarını riskleri önler. Kivi diş eti ve diş sağlığını da korur ve içerdiği E vitamini sayesinde serbest radikallere karşı güçlü bir antioksidandır.