Kandil talimatı hapishaneye böyle sokuldu! Cezaevlerinde inanılmaz kaos planı

SEÇİMLERE VURGU YAPIP, 12 BAŞLIKTA TALİMAT VERDİLER İlk metnin "PKK Zindan Komitesi", ikinci metnin ise "PKK-PAJK Zindan Komitesi" ibaresiyle bittiği notlarda ilk metin içerisinde 14 ve 28 Mayıs 202'te Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim süreci, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları gibi yakın tarih gündemine ilişkin örgütsel eleştiri ve manifesto niteliğinde olduğu, ikinci metnin ise iki ayrı bölümden oluştuğu, ilk bölümde bir nolu dokümandaki ile benzer nitelikte örgütsel açıklamalar yapıldığı, ikinci bölümde ise cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin 27 Kasım-15 Şubat arasında sergileyecekleri eylem talimatları yazılı olduğu belirlendi. "Zindanlara yönelik hamle planlaması" ile başlayan notlarda cezaevlerinde dönüşümlü açlık grevleri başlatılması tüm örgüt üyelerinin de her hafta düzenli olarak İmralı'ya sevk talebinde bulunmaları istendi. Bütün cezaevindekilerin sürekli ve periyodik tarzda İmralı'ya ve yanındakilere mektup yazmalarını istenirken, cezaevlerindekilerinin tümünün ailesini ve çevresini dışarıdaki hamle eylemlerini yönlendirmesi istenildi. 12 adet örgütsel talimat içeriği bulunan mikro notlarda, 31 Mart seçimlerinde de örgütün AK Parti ve MHP'ye karşı olduğu, Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanmaması için örgütün sahada faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.