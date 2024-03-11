2024-03-11 07:17:27 Kandil talimatı hapishaneye böyle sokuldu! Cezaevlerinde inanılmaz kaos planı
Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında Beşiktaş Stadyumunda bombalı araç eylemine katılan teröristin de bulunduğu hükümlü PKK'lılarla görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, iki teröriste küp şeker boyutuna getirilmiş özel pelür kâğıda yazılı 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanları dikkati sayesinde yakalandı. Ele geçirilen notlarda, yerel seçimler öncesinde Kandil'in bazı kararlar aldığı, cezaevindeki üyelerine de ölüm orucu, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a mektup gönderme ve yakınlarını eyleme davet etme talimatları verdiği tespit edildi. Cezaevinde notların bulunduğunu fark ettikten sonra görüş günü kullandığı cep telefonun yok eden örgütün kuryesi avukat tutuklandı.