Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

Özel, "Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" demişti. Ancak Akşener, Özel'in bu çağrısına "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı?" diyerek cevap vermişti.