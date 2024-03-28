2024-03-28 09:12:13 Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaştı. Kent uzlaşısı adı altında Kandil İttifakı'na imza atan CHP ile DEM'in kirli ittifakı Balıkesir'de de ortaya çıktı. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın ekibinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın 1 Kasım 2015 seçimlerinde Aydın'da HDP'den 2'nci sıra Milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. Saraç'ın DEM'li Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları Balıkesir'deki kirli ittifakı kanıtladı.