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Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

2024-03-28 09:12:13
Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaştı. Kent uzlaşısı adı altında Kandil İttifakı'na imza atan CHP ile DEM'in kirli ittifakı Balıkesir'de de ortaya çıktı. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın ekibinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın 1 Kasım 2015 seçimlerinde Aydın'da HDP'den 2'nci sıra Milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. Saraç'ın DEM'li Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları Balıkesir'deki kirli ittifakı kanıtladı.

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#1
Foto - Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızla sürdürürken, CHP'nin Balıkesir'de de DEM ile kirli ittifak içine girdiği anlaşıldı. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın, seçim çalışmalarında yakın ekibine dahil ettiği Birsen Temir Saraç'ın DEM'li isimlerle olan samimi fotoğrafları otaya çıktı.

#2
Foto - Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

TERÖRE LANET OKUMUŞTU AMA... Geçtiğimiz hafta Birsen Temir Saraç'ın, 2015 Genel seçimlerinde HDP'den Aydın Milletvekili 2'nci sıra adayı olduğu anlaşılmış ve durumun ulusal basına yansıması üzerine öfkelenen Ahmet Akın, İvrindi ilçesinde yaptığı konuşmada, Teröre lanet okuyarak "Kim teröristlerle iş birliği yapıyorsa şerefsizdir. Onlara da, onlara destek verenlere de hiç yakın olmadım. Olmaya da niyetli değilim" demişti.

#3
Foto - Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

DEM'Lİ İSİMLERLE SAMİMİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI Ancak Ahmet Akın'ın seçim işlerini yürüten ekibin içinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın, DEM'li Milletvekili Pervin Buldan ile cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ın eşi ve adı bir süre DEM'in İstanbul adayı olarak anılan Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın, İvrindi ilçesinde yaptığı terör çıkışının oy toplamak için ve göstermelik olduğu anlaşıldı.

#5
Foto - Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

AKŞENER'E 'ADAYINI ÇEK' DEMİŞTİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin Balıkesir'deki mitinginde Meral Akşener'e seslenmişti. Akşener'e Balıkesir'deki adayını çekmesi için çağrı yapan Özel, İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istemişti.

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Foto - Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

Özel, "Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" demişti. Ancak Akşener, Özel'in bu çağrısına "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı?" diyerek cevap vermişti.

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Yorumlar

İşte seçimin kudreti

Chp değilmiydi, adaları, kerkürk, musul ve süleymaniyeyi hediye eden. Bunlara bıraksan ülkesi satarlar. Ama sonları geldiğini heykelcilerde biliyor.

Berlin

Bu deşifre oldu lafından gerçekten bıktık, ya zaten bunların birlikte olduklarını anlamayan ahmaktır aptaldır salaktır. Yani deşifre oldular birlikteler falan filan filan bunlar boş aslında bunlar tamamen birleşmiş durumdalar. ya bu kadar basit olay yani akıllı bir insan bunu, değil akıllı normal bir insan bunu dahi görebilir.
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