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Spor
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Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

2024-02-17 12:46:01
Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Yaz transfer sezonunda olduğu gibi devre arası transfer dönemini de aktif geçiren Fenerbahçe bir sonraki transfer döneminin çalışmalarına şimdiden başladı. Çalışmalar devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin takımda forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent ile sezon sonu yollarını ayırması beklenirken İngiliz futbolcunun alternatifini Polonya'da buldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

#2
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Kanarya, geriye düştüğü karşılaşmada öne geçmesine rağmen Kadıköy'de 2 puan bıraktı.

#3
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Sahasında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

#4
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, Rize'de galip gelip moral depolamak istiyor.

#5
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de önemli değişikliklere gitmesi beklenirken, sarı-lacivertlilerde tek hedef mutlak galibiyet olarak belirlendi.

#6
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Takımda yükselen performansı devam eden Ferdi'ye Avrupa'nın dev kulüplerinden ilgi devam ediyor.

#7
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Süper Lig'in transfer rekorunu Ferdi Kadıoğlu ile kırmak isteyen Fenerbahçe, yıldız oyuncunun satışından en az 30 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

#8
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kulüp tarihinin en yüksek rakamlı oyuncu satışı olması beklenen futbolcu için flaş bir açıklama yaptı.

#9
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek, "Ferdi Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Tahminim, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yanı sıra Avrupa'nın diğer önemli kulüpleri Borussia Dortmund, Napoli, Ajax ve Arsenal gibi takımlar, 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

#11
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Milli futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro.

#12
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Öte yandan Fenerbahçe'de sezon sonu transfer çalışmalarıda şimdiden başladı.

#13
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Takımda İsmail Kartal'ın fazla forma şansı vermediği isim Ryan Kent ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertliler İngiliz futbolcunun alternatifini buldu.

#14
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

Ryan Kent'in boşluğunu 24 yaşındaki Norveçli futbolcuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, Kristoffer Velde ve kulübü Lech Poznan ile görüşmelere başlayacak.

#15
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

9 Eylül 1999 doğumlu genç futbolcu sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve forvet bölgesinde de forma giyebiliyor.

#16
Foto - Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:

A Spor'a göre; Kulübüyle toplamda 24 maça çıkan Norveçli yıldız, 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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