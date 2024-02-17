2024-02-17 12:46:01 Kanatları kırılacak olan Fenerbahçe’den sezon sonu hamle üstüne hamle gelecek! Duyan inanamadı:
Yaz transfer sezonunda olduğu gibi devre arası transfer dönemini de aktif geçiren Fenerbahçe bir sonraki transfer döneminin çalışmalarına şimdiden başladı. Çalışmalar devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin takımda forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent ile sezon sonu yollarını ayırması beklenirken İngiliz futbolcunun alternatifini Polonya'da buldu. İşte detaylar...