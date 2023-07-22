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Yaşam
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Kanada'dan İznik'e pedal çevirdi

2023-07-22 14:38:57
Kanada'dan İznik'e pedal çevirdi

Dünya turuna çıkan adamın durağı Bursa’nın İznik ilçesi oldu.

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Foto - Kanada'dan İznik'e pedal çevirdi

Kanada’da bankacılık yapan 40 yaşındaki 2 çocuk babası adam biriktirdiği parayla 2 bin 700 kilometre yol kat edip bisikletiyle Türkiye’ye geldi.

#2
Foto - Kanada'dan İznik'e pedal çevirdi

Kanadalı bankacı Gulillaume Drouin, bisikletiyle Kanada’nın Montreal şehrinden yola çıkarak 2 bin 700 kilometre yol kat etti. Seyahat için eşini, kızını ve oğlunu Kanada’da bırakan Drouin, Montreal şehrinden Fransa'ya kadar uçakla gitti. Fransa’dan bisikletiyle İtalya, Croatia Martango, Albania, Arnavutluk, Makedonya, Grecia ve birçok Avrupa ülkesini gezerek 7 hafta sonra İznik’e geldi.

#3
Foto - Kanada'dan İznik'e pedal çevirdi

Drouin, Boyalıca Mahallesi'nde yol kenarında bir sergide mola verdi. İznik’te Ayasofya’nın tarihi yerlerini gezeceğini belirten Drouin, Bilecik, Eskişehir, Konya ve Nevşehir’e giderek Türkiye turunu bitireceğini ardından Ermenistan’a gideceğini söyledi.

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