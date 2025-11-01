Kan testinde şaşırtan sonuç: Beklenmedik kolesterol gerçeği ortaya çıktı

Düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen birçok kişi, kan testinde yüksek kolesterol sonucu görünce şaşkına dönüyor. Uzmanlara göre bu durum, genetik ve uzun vadeli yaşam alışkanlıklarının sessiz bir sonucu. Birleşik Krallık’ta yapılan rutin sağlık kontrollerinde, birçok kişi kolesterol seviyelerinin yüksek olduğunu öğreniyor. Bu durum, düzenli egzersiz yapan ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip bireyleri bile şaşırtabiliyor. Bir katılımcının deneyimine göre, üç gün koşu yapmak ve ağırlık çalışmak gibi düzenli spor alışkanlıklarına rağmen kan testi sonucu, “Kolesterolünüzü düşürmeniz faydalı olur” mesajını gösterdi. Katılımcı, kendini başarısız hissetse de, uzmanlar yüksek kolesterolün yaygın bir durum olduğunu belirtiyor.