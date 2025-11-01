  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İstanbul'a 100 kilometre mesafede doğalgaz bombası!

Abur cubur diyip yüklenmemeli! Sağlığımız için ortaya çıkan rakamlar korkunç!

Dünya İsrail'in Kaan itirafını konuşuyor! Kabul etmek zorunda kaldılar

Demans için Beş ‘erken bunama’ belirtisi açıklandı: Aman dikkat diyelim…

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy müjdeli haberi verdi! Sındırgı için bakın ne dedi…

‘Asım’ın nesli’ gümbür gümbür geliyor: Diyanet sordu veliler cevap verdi

Antibiyotik için ciddi uyarı uzman isimden geldi! Vücudunuza destek için bunu yapın...

Kahvaltı gerçekten şart mı! Uzmanlar arasındaki görüş ayrılığı büyüyor!

Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Ata tohumunda bereket! 35 kiloya ulaştı
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Kan testinde şaşırtan sonuç: Beklenmedik kolesterol gerçeği ortaya çıktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kan testinde şaşırtan sonuç: Beklenmedik kolesterol gerçeği ortaya çıktı

Düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen birçok kişi, kan testinde yüksek kolesterol sonucu görünce şaşkına dönüyor. Uzmanlara göre bu durum, genetik ve uzun vadeli yaşam alışkanlıklarının sessiz bir sonucu. Birleşik Krallık’ta yapılan rutin sağlık kontrollerinde, birçok kişi kolesterol seviyelerinin yüksek olduğunu öğreniyor. Bu durum, düzenli egzersiz yapan ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip bireyleri bile şaşırtabiliyor. Bir katılımcının deneyimine göre, üç gün koşu yapmak ve ağırlık çalışmak gibi düzenli spor alışkanlıklarına rağmen kan testi sonucu, “Kolesterolünüzü düşürmeniz faydalı olur” mesajını gösterdi. Katılımcı, kendini başarısız hissetse de, uzmanlar yüksek kolesterolün yaygın bir durum olduğunu belirtiyor.

#1
Foto - Kan testinde şaşırtan sonuç: Beklenmedik kolesterol gerçeği ortaya çıktı

KOLESTEROL NEDİR? Kolesterol, vücutta doğal olarak bulunan ve karaciğerde üretilen yağlı bir maddedir. Hücre sağlığını korumak için gereklidir. Fakat kandaki yüksek kolesterol, kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor. Yüksek kolesterol; doymuş yağ açısından zengin beslenme, hareketsizlik, sigara kullanımı, yaş, cinsiyet ve genetik faktörler gibi çeşitli nedenlerle oluşabiliyor. The Times'a verdiği demeçte metabolik tıp uzmanı Dr. Jaimini Cegla, 'Kötü kolesterol LDL, damar duvarlarında yağ birikmesine yol açar ve kalp krizi ile felç riskini artırır. İyi kolesterol HDL ise fazla kolesterolü karaciğere geri taşıyarak vücuttan uzaklaştırır' dedi.

#2
Foto - Kan testinde şaşırtan sonuç: Beklenmedik kolesterol gerçeği ortaya çıktı

4 HAFTALIK PROGRAM: Yüksek LDL kolesterolü 3,1 olan bir birey, sağlıklı seviyenin altında 3 olması gerektiğini öğrendi. Dört haftalık bir program uygulamaya karar verdi. Vücuttaki kolesterol birikimi, sadece son akşam yenen burgerle ilgili değil, uzun süreli birikimin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Program kapsamında, diyetisyen Louise Carter önderliğinde, lif oranı yüksek besinler tüketildi, alkol ve doymuş yağ azaltıldı.

#3
Foto - Kan testinde şaşırtan sonuç: Beklenmedik kolesterol gerçeği ortaya çıktı

Dört hafta sonunda yapılan kan testi, LDL seviyesinin 2,9’a düştüğünü gösterdi. Bu sonuç, sağlık rehberlerinin belirlediği sınırlar içinde yer aldı. The Times'ın haberine göre söz konusu kişinin bu süreçteki rutini şöyle oldu: • Egzersizi artırmak: Günlük koşu ve yürüyüş seansları iki katına çıkarıldı. Aerobik egzersiz LDL’yi düşürmede en etkili yöntem olarak öne çıkıyor. • Cips ve işlenmiş yağlardan kaçınmak: Doymuş yağ alımını azaltmak için cips gibi ürünler hayat dışına çıkarıldı. • Yulaf ve lifli besinler tüketmek: Çözünebilir lifler, bağırsakta LDL kolesterolün bağlanmasına yardımcı oluyor. Yulaf, keten tohumu ve meyve öneriliyor.

#4
Foto - Kan testinde şaşırtan sonuç: Beklenmedik kolesterol gerçeği ortaya çıktı

• Tereyağı yerine bitkisel sterol zengin margarin kullanmak: Bitkisel steroller, bağırsakta kolesterol emilimini engelliyor. • Uyku düzenini sağlamak: Yeterli uyku, LDL seviyesini düzenlemede önemli bir rol oynuyor. • Hamur işi ve tatlıları sınırlamak: Doymuş yağ içeren tatlılar kolesterolü yükseltebiliyor. • Kırmızı et tüketimini azaltmak: Kırmızı et, doymuş yağ oranı yüksek olduğundan haftada iki kez ile sınırlandırıldı. • Baklagil ve sebze tüketimini artırmak: Lif alımını yükseltmek için bol miktarda sebze ve baklagil tüketildi. • Alkolü sınırlamak: Alkol karaciğerde kolesterole dönüştüğü için tüketim büyük ölçüde azaltıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Bağcılar'da patlama!
Gündem

İstanbul Bağcılar'da patlama!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir binanın bodrum katında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!
Gündem

İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta’nın terbiyesizliğine maruz kaldı! Usta’nın ..
Faşist Wilders belasını buldu! Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
Gündem

Faşist Wilders belasını buldu! Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Hollanda'da 29 Ekim'de yapılan erken genel seçimde yaklaşık 7 puan oy kaybeden ırkçı lider Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi (PVV),belasını ..
‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyenlerin maskesi indi! Sözcü'de Halk TV'de ve TV5'te bu ayarı izleyemezsiniz
Gündem

‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyenlerin maskesi indi! Sözcü'de Halk TV'de ve TV5'te bu ayarı izleyemezsiniz

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman Şansölye'ye çektiği Gazze ayarının Sözcü'de H..
Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!
Siyaset

Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!

Muhalif gazeteci Cüneyt Özdemir’in son yorumu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve avanesine saç baş yolduracak.

Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var
Gündem

Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin irili ufaklı 1 milyondan fazla insansız hava aracına sahip olduğunu ifade eden Yunanistan Savunma Bakanı "Eğer b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23