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Türkiye
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Kan donduran cinayet!

2023-09-04 23:05:36
Kan donduran cinayet!

Tokat'tın Erbaa ilçesinde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın başına taşla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

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Foto - Kan donduran cinayet!

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde yıkılan eski hastane bahçesinde bulunan kafeteryanın arkasında vatandaşlar bir ceset buldu.

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Foto - Kan donduran cinayet!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsın kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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Foto - Kan donduran cinayet!

Kafasına taşla vurularak öldürüldüğü iddia edilen Tuncay Erdoğar'ın (33) cesedi, ağabeyi A. Erdoğar tarafından olay yerinde teşhis edildi.

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Foto - Kan donduran cinayet!

Erdoğar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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