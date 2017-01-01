Kamyonetle hükümet konağına girdi; gözaltına alındı
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, kamyonetiyle hükümet konağına girip, cam kapıları kıran 35 yaşındaki Veysel Elvan, polis tarafından gözaltına alındı.
Karaman'da öğlen saatlerinde Ulu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, alkollü olduğu iddia edilen Veysel Elvan, kamyonetiyle hükümet konağının önce bahçe kapısından daha sonra da ana giriş kapısından içeri girdi.
Binanın cam kapılarının kıran Elvan yara almazken, paniğe neden oldu.
Polisler tarafından olay yerinde gözaltına alınan Elvan'ın aynı binada bulunan Sulama Birliği'ne tepkili olduğu için kamyonetle hükümet konağına girdiği öne sürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen Veysel Elvan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.