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Medya
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Kale fethedildi, cihana hükmedilecek! Kuruluş Osman’ın 2.sezonu ne zaman başlayacak?

2020-06-28 10:42:42
Kale fethedildi, cihana hükmedilecek! Kuruluş Osman’ın 2.sezonu ne zaman başlayacak?

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisi bu hafta sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman 27.sezon finali büyük ilgi görürken, 28.bölümün fragmanı merak konusu oldu. Vatandaşların diziyle ilgili en çok merak ettiği ve aradığı konuların arasında Kuruluş Osman 28.bölüm fragmanının yanı sıra Kuruluş Osman 2.sezonu ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 2.sezonu hangi tarihlerde yayınlanacak? Kuruluş Osman 28.bölüm fragmanı yayında mı? gibi sorular da var. İşte detaylar…

#1
Foto - Osman Bey ve Alpleri, düşmanın elindeki Kulucahisar Kalesi'ni fethetti ve o anlar heyecanları doruklara çıkardı.

Osman Bey ve Alpleri, düşmanın elindeki Kulucahisar Kalesi'ni fethetti ve o anlar heyecanları doruklara çıkardı.

#2
Foto - Heyecan dolu sahneleriyle sezon finali bölümünün ardından izleyiciler heyecanla Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanını bekliyor. Ayrıca izleyiciler heyecanla yeni sezonun başlayacağı tarih hakkında öğrenmek istiyor.

Heyecan dolu sahneleriyle sezon finali bölümünün ardından izleyiciler heyecanla Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanını bekliyor. Ayrıca izleyiciler heyecanla yeni sezonun başlayacağı tarih hakkında öğrenmek istiyor.

#3
Foto - ATV ekranlarında her hafta reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın ilk sezonu bu hafta sona erdi. Vatandaşlar 2.sezonu heyecanla bekliyor.

ATV ekranlarında her hafta reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın ilk sezonu bu hafta sona erdi. Vatandaşlar 2.sezonu heyecanla bekliyor.

#4
Foto - Kuruluş Osman’ın sezon finalinde neler oldu? Sezon finali bölümünde, Osman Bey, Sofia'nın kara şövalyelerine karşı ölümcül bir mücadeleye girişti. Sezon finalinde Osman Bey'in Sofia ve Kulucahisar Kalesi üzerine kurduğu planlar heyecanın dozunu artırdı. İzleyiciler şimdi Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Kuruluş Osman’ın sezon finalinde neler oldu? Sezon finali bölümünde, Osman Bey, Sofia'nın kara şövalyelerine karşı ölümcül bir mücadeleye girişti. Sezon finalinde Osman Bey'in Sofia ve Kulucahisar Kalesi üzerine kurduğu planlar heyecanın dozunu artırdı. İzleyiciler şimdi Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

#5
Foto - Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

#6
Foto - Kuruluş osman sezon finali bölümde neler yaşandı?

Kuruluş osman sezon finali bölümde neler yaşandı? "Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!" Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.

#7
Foto - Bamsı bey ve Boran, Osman Bey'i son anda kurtardı Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü.

Bamsı bey ve Boran, Osman Bey'i son anda kurtardı Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü.

#8
Foto - Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.

Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.

#9
Foto - Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü.

Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü.

#10
Foto - Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.

Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.

#11
Foto - Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti.

Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti.

#12
Foto - Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı.

Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı.

#13
Foto - Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.

Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.

#14
Foto - Ancak Bizanslıları bir sürpriz bekliyordu. Aya Nicola'nın gelişiyle gücüne güç kattığını düşünen Sofia, tekfurun kellesi önüne serilince neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada şövalye kılığında kaleye sızmış Osman Bey ve Kayı Alpleri, üzerlerindeki şövalye kostümlerini atınca büyük şaşkınlığa sebep oldu.

Ancak Bizanslıları bir sürpriz bekliyordu. Aya Nicola'nın gelişiyle gücüne güç kattığını düşünen Sofia, tekfurun kellesi önüne serilince neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada şövalye kılığında kaleye sızmış Osman Bey ve Kayı Alpleri, üzerlerindeki şövalye kostümlerini atınca büyük şaşkınlığa sebep oldu.

#15
Foto - Sofia canını kurtarmak için savaşçılarından yardım isterken, Kayı Alpleri kaleyi Bizans askerlerinden temizlemek için harekete geçti.

Sofia canını kurtarmak için savaşçılarından yardım isterken, Kayı Alpleri kaleyi Bizans askerlerinden temizlemek için harekete geçti.

#16
Foto - Osman Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Osman Bey, Sofia'yı alt edebilecek mi? Kulucahisar Kalesi, Türklerin eline geçecek mi?

Osman Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Osman Bey, Sofia'yı alt edebilecek mi? Kulucahisar Kalesi, Türklerin eline geçecek mi?

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