Kale fethedildi, cihana hükmedilecek! Kuruluş Osman’ın 2.sezonu ne zaman başlayacak?

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisi bu hafta sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman 27.sezon finali büyük ilgi görürken, 28.bölümün fragmanı merak konusu oldu. Vatandaşların diziyle ilgili en çok merak ettiği ve aradığı konuların arasında Kuruluş Osman 28.bölüm fragmanının yanı sıra Kuruluş Osman 2.sezonu ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 2.sezonu hangi tarihlerde yayınlanacak? Kuruluş Osman 28.bölüm fragmanı yayında mı? gibi sorular da var. İşte detaylar…