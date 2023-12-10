Kahvenin tarladan fincana serüveni

Bunu yaparken de Etiyopya'dan kahve meyveleri getirdiklerini kaydeden Çakmak, "Meyvelerin nasıl işlemlerden geçtiğini çektiğimiz görüntülerle destekleyerek anlatıyoruz. Bir iş yaptığınızda onun emekçisi olmanız gerekiyor. Biz de kahve emekçilerinin neler yaşadığını görüyor ve bunu insanlara aktarıyoruz. Bir fincan kahve içiyorsunuz ama hangi süreçlerden geçiyor, bunları görmeniz gerekiyor. Bunun için bize çok yararı oluyor." diye konuştu. Çakmak, kahvenin dünyanın birçok yerine Etiyopya'dan gittiğini, her bölgenin kendine özel tat profili ve lezzeti olduğunu söyledi. Etiyopya'daki kahve hasadına sonraki yıllarda da katılacaklarını aktaran Çakmak, "Bir çalışmamız var, gerçekleşirse seneye büyük bir operasyon yapacağız. Bu yıl kahve hasadı gezi programını profesyonelce yaptık, önümüzdeki yıllarda bunu daha da artıracağız. Kahve hasadındaki organizasyonu bize sunduğu için Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran ve Rixos Trading sahibi Ozan Semerci'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.