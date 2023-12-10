Kahvenin tarladan fincana serüveni

Çakmak, Etiyopya'nın kendileri için ayrı bir önemi olduğuna dikkati çekerek,"Çünkü burası kahvenin anavatanı." dedi. Kahve Diyarı İcra Kurulu Başkanı Taha Yılmaz da Türkiye genelinde 120 şubeye sahip kahve zinciri olduklarını belirtti. Geçen yıldan beri kahve hasadını Etiyopya'da bizzat kendilerinin yaptığını dile getiren Yılmaz, "Kendi kahvelerimizi toplayıp kavurduktan sonra Türkiye'nin her yerine sevkiyat yaparak müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz." dedi. Yılmaz, Türk damak tadına daha uygun olduğu için Etiyopya kahvesini kullandıklarını söyledi. Etiyopya kahve çekirdeğinden Türk kahvesi yaptıklarını anlatan Yılmaz, kahveseverlerin Etiyopya kahve çekirdeğini daha çok beğendiği için tercihlerinin o yönde olduğunu dile getirdi. Yılmaz, geçen yıl Etiyopya'daki ilk hasada katıldıklarını belirterek, bu yıl ise sosyal medya takipçilerine hasat programını paylaşarak, katılmak isteyenlerle Etiyopya'ya geldiklerini aktardı.