2023-08-06 11:44:04 Kahramanmaraş’ta hayat normalleşiyor
6 Şubat’ta yaşanan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremin merkezinde hayat hareketlenmeye başladı...
6 Şubat’ta yaşanan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremin merkezinde hayat hareketlenmeye başladı...
Etkisi 11 ile yayılan, binlerce binanın yıkıldığı, 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti.
Aralıksız çalışmaların sürdüğü yerlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, günlük yaşamlarına devam ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23