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Ekonomi
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Kahramanmaraş'ta evin ahırından para fışkırdı! Sahibi şok oldu

2022-11-21 11:32:34
Kahramanmaraş'ta evin ahırından para fışkırdı! Sahibi şok oldu

Kahramanmaraş’ta bir kadın eski paralarını sakladığı çantasını ahırda buldu.

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Foto - Kahramanmaraş'ta evin ahırından para fışkırdı! Sahibi şok oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde yaşayan Asiye Akçam (55), 'bir gün lazım olur' diyerek harcamadığı bir miktar Türk Lirası ve yabancı paraları çantaya koyup, evinin altındaki ahıra sakladı.

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Foto - Kahramanmaraş'ta evin ahırından para fışkırdı! Sahibi şok oldu

Aradan geçen yılların ardından temizlik için girdiği ahırda eski çantaların birini kontrol eden Akçam, 36 yıl önce bıraktığı paraları buldu. Şu anda bir değeri olmayan paraları saklamaya devam edeceğini söyleyen Akçam, “Bu paraları çantaya koyup ahıra bırakmıştım. Çantaları atmak için aldığımda içinden eski paralar çıktı. Ben bu paraları 36 yıl önce saklamıştım” dedi.

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Foto - Kahramanmaraş'ta evin ahırından para fışkırdı! Sahibi şok oldu

Asiye Akçam, paraların görüntüsünü çektirerek kendi adına açtığı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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