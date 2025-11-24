  • İSTANBUL
Yaşam
Kağıthane'de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kağıthane'de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü

İstanbul Kağıthane’de Enis S. (45), bir süre önce boşandığı eski eşi Nuran Şimşek'i (43) konuşma bahanesiyle evinden taksiye bindirdi. Araçta çıkan tartışma sırasında Nuran Şimşek taksiden inmeye çalışırken, Enis S. eski eşini silahla başından vurarak katletti. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa süre sonra cinayet silahıyla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Foto - Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü

İstanbul Kağıthane'de bu sabah saat 09.00 sıralarında dehşet verici bir kadın cinayeti yaşandı. Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Enis S. (45), bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i (43) konuşma bahanesiyle evinden taksiye aldı. Beykoz istikametine giden araçta ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, trafiğin durduğu sırada taksinin kapısını açarak araçtan inmeye çalışan Nuran Şimşek'e, eski eşi Enis S. silahını çekerek başına doğru ateş etti

Foto - Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü

Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Foto - Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü

Olay, bu sabah saat 09.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Enis S. (45), bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i(43) konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı. Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi.

Foto - Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü

Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in başına doğru ateş etti. Enis S. kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açtı. Taksici kurşunlardan son anda kurtuldu.

Foto - Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü

ESKİ EŞİNİ BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S.’nin olayın ardından yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtığı öğrenildi.

Foto - Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü

Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

