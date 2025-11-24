Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü
İstanbul Kağıthane’de Enis S. (45), bir süre önce boşandığı eski eşi Nuran Şimşek'i (43) konuşma bahanesiyle evinden taksiye bindirdi. Araçta çıkan tartışma sırasında Nuran Şimşek taksiden inmeye çalışırken, Enis S. eski eşini silahla başından vurarak katletti. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa süre sonra cinayet silahıyla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.