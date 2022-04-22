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Ramazan
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Kadir gecesi 2022 ne zaman? İşte Diyanet’e göre tarihi ve fazileti…

2022-04-22 09:45:50
Kadir gecesi 2022 ne zaman? İşte Diyanet’e göre tarihi ve fazileti…

11 Ayın Sultanı olarak bilinen 2022 Ramazan Ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Bugün itibariyle Ramazan ayının 21. gününe girmiş bulunuyoruz. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirirken her geçen gün yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihlerini de merak ediyor. Sizler için oluşturduğumuz bu içerikte "Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı yoksa önümüzdeki hafta mı gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz gibi, Ramazan Bayramı tarihi ve tatil süresi hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

#1
Foto - Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. Kadir Gecesi, aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan gece olarak adlandırılmaktadır. Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla peygamberimiz Hz. Muhammed'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de, Kadir Gecesi ile ilgili de ayet bulunmaktadır.

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. Kadir Gecesi, aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan gece olarak adlandırılmaktadır. Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla peygamberimiz Hz. Muhammed'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de, Kadir Gecesi ile ilgili de ayet bulunmaktadır.

#2
Foto - Kur'anı Kerim'in 97. suresinde geçen ayetler Kadir Gecesi ile ilgili olup Kadir Suresi olarak bilinmektedir. Kadir Suresi ile Kadir Gecesi'nde en çok okunan sureler arasında yer almaktadır.

Kur'anı Kerim'in 97. suresinde geçen ayetler Kadir Gecesi ile ilgili olup Kadir Suresi olarak bilinmektedir. Kadir Suresi ile Kadir Gecesi'nde en çok okunan sureler arasında yer almaktadır.

#3
Foto - İçeriğin devamında

İçeriğin devamında "Kadir Gecesi Ne Zaman?" sorusunun yanıtı ile birlikte "Kadir Suresi" ve "Ramazan Bayramı Ne Zaman?" sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

#4
Foto - 2022 Kadir Gecesi Ne Zaman? Müslümanlar için oldukça önem arz eden günler arasında yer alan Kadir Gecesi, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edilecek.

2022 Kadir Gecesi Ne Zaman? Müslümanlar için oldukça önem arz eden günler arasında yer alan Kadir Gecesi, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edilecek.

#5
Foto - 2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman? 1 MAYIS PAZAR: AREFE 2 MAYIS PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.GÜN) 3 MAYIS SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.GÜN) 4 MAYIS ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.GÜN)

2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman? 1 MAYIS PAZAR: AREFE 2 MAYIS PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.GÜN) 3 MAYIS SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.GÜN) 4 MAYIS ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.GÜN)

#6
Foto - KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR? Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 15). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR? Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 15). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

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