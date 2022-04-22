Kadir gecesi 2022 ne zaman? İşte Diyanet’e göre tarihi ve fazileti…

11 Ayın Sultanı olarak bilinen 2022 Ramazan Ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Bugün itibariyle Ramazan ayının 21. gününe girmiş bulunuyoruz. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirirken her geçen gün yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihlerini de merak ediyor. Sizler için oluşturduğumuz bu içerikte "Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı yoksa önümüzdeki hafta mı gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz gibi, Ramazan Bayramı tarihi ve tatil süresi hakkında da bilgi edinebilirsiniz.