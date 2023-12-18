2023-12-18 14:19:59 Kadınları öldürüp kemiklerini satıyorlar! Neresi olduğunu duyunca şok olacaksınız! Böyle gelenek olmaz olsun! Resmen dehşet
Bir ülkede ölüleri evlendirme geleneğinin benzeri dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok. Günümüzde kadın cinayetlerine ve mezar soygunculuğuna kadar uzanan 'hayalet evlilik' tüyler ürpertiyor. İşte detaylar... Çinlilerin yaklaşık 3 bin yıldır uyguladığı 'hayalet evlilik', ölen kişilerin birlikteliklerinin yaşam sona erdiğinde de devam etmesinin bir yolu olarak görülüyordu.