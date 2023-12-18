Kadınları öldürüp kemiklerini satıyorlar! Neresi olduğunu duyunca şok olacaksınız! Böyle gelenek olmaz olsun! Resmen dehşet

Kötü şans ya da talihsizlik gibi korkulara sahip birçok kişi, ölen aile üyeleri için hayalet evlilik törenleri düzenliyordu. Bu kişiler, evlilik töreni yapmamaları durumunda ailelerinde uğursuz olayların yaşanacağına inanıyordu. Hayalet evlilik törenleri yapmak birçok insana göre, kötü şanstan ya da kötü ruhlardan korunmanın etkili yollarından biriydi. Bu törenlerde takas edilen mallar ise bölgeye ve inanca göre değişkenlik gösteriyordu. Bazı bölgelerde pirinç, çay, şeker kamışı, tütsü çubukları ve mumlar gelinin ailesi tarafından verilen ortak hediyelerden biriyken, bazı yerlerde de giysi veya takı alışverişleri yapılıyordu. Çin halkı, eski zamanlardan beri kültürlerinin ve dini geleneklerinin bir parçası olarak hayalet evlilik uygulamasına devam etti. Hayaletlerin arkadaşlığa ihtiyacı olduğu inancı, zaman içinde Çin kültürüne derinden yerleşti. Bazı durumlarda hayalet evlilikler bekar kızların öbür dünyada 'aç hayaletler' olmasını önlemenin bir yolu olarak da gerçekleştirildi. Bu, ölümüne kadar ona eşlik edecek biri yoksa sonsuza kadar dinlenmeden ve huzur duymadan dolaşmaya mahkum olacağı korkusuyla yapılıyordu.