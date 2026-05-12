Gündem
7
Yeniakit Publisher
İran'dan dünyayı endişelendiren nükleer tehdit! 'Saldırı olursa...'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'dan dünyayı endişelendiren nükleer tehdit! 'Saldırı olursa...'

İran'a yapılacak bir saldırıda, uranyum zenginleştirme oranının yüzde 90'a çıkarılacağı açıklandı. Bu seviye nükleer silah üretme noktası olarak biliniyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkeye yönelik yeni bir saldırı olması halinde uranyum zenginleştirme oranının yüzde 90’a çıkarılabileceğini açıkladı. Silah yapımında kullanılabilecek seviye olarak değerlendirilen bu oran, uluslararası kamuoyunda yeni kriz endişesine neden oldu.

Rızai, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni bir saldırı durumunda İran’ın seçeneklerinden biri yüzde 90 zenginleştirme olabilir. Bunu parlamentoda değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Açıklama, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik baskıyı artırdığı bir dönemde geldi.

Uzmanlara göre yüzde 90 oranındaki uranyum zenginleştirme seviyesi “silah sınıfı” olarak kabul ediliyor. İran halihazırda yüzde 60 seviyesine kadar zenginleştirilmiş uranyum üretirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bunun nükleer silah üretimine teknik olarak çok yakın bir eşik olduğunu belirtiyor.

Son aylarda Washington yönetimi, İran’ın tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını isterken, Tahran yönetimi bunu “kırmızı çizgi” olarak tanımlıyor. İranlı yetkililer daha önce de ülkenin nükleer programından geri adım atmayacağını açıklamıştı.

Dış basında yer alan analizlerde, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik ve İsrail’in olası operasyon hazırlıklarının Tahran üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor. İran tarafı ise yeni saldırıların nükleer programı daha da hızlandırabileceği mesajını veriyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın son raporlarında İran’ın yüzde 60 seviyesindeki uranyum stokunu ciddi şekilde artırdığı belirtilmişti. UAEA, İran’ın nükleer silaha sahip olmayan ülkeler arasında bu seviyede üretim yapan tek ülke olduğuna dikkat çekerek durumun “ciddi endişeye" neden olduğunu açıklamıştı.

Yorumlar

Güney Doğulu

İran direniyor. Uranyum nükleer bomba haline getirilmediği ne malum???? Katil ABD/Israil ellerini ortadoğudan çekmeli..... İran'ın kontrolu için BM bu konuda aktifleştirelebilinir..... Yara devamlı denilirse ölümcül olur. Kehaneti gerek yok...
