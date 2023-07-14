2023-07-14 14:42:30 Kadının vücut hatlarından şüphelenen polis, üst aramasında ağzı açık kaldı! Öyle bir yere saklamış ki...
Gümrükten geçen bir kadından şüphelenen polisler, kadının üstünü arayınca hayrete düştü. İlginç kaçakçılık olayı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar... Çin'de gümrük memurlarının durdurduğu kadının sütyeninden 5 adet canlı yılan çıktı. Çin Gümrük İdaresi'nin resmi WeChat hesabından 8 Temmuz'da yapılan paylaşımda, gümrük memurlarının Çin anakarasıyla Hong Kong arasındaki geçiş noktasında bir kadını durdurduğu belirtildi.