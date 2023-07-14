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Kadının vücut hatlarından şüphelenen polis, üst aramasında ağzı açık kaldı! Öyle bir yere saklamış ki...

2023-07-14 14:42:30
Kadının vücut hatlarından şüphelenen polis, üst aramasında ağzı açık kaldı! Öyle bir yere saklamış ki...

Gümrükten geçen bir kadından şüphelenen polisler, kadının üstünü arayınca hayrete düştü. İlginç kaçakçılık olayı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar... Çin'de gümrük memurlarının durdurduğu kadının sütyeninden 5 adet canlı yılan çıktı. Çin Gümrük İdaresi'nin resmi WeChat hesabından 8 Temmuz'da yapılan paylaşımda, gümrük memurlarının Çin anakarasıyla Hong Kong arasındaki geçiş noktasında bir kadını durdurduğu belirtildi.

#1
Foto - Kadının vücut hatlarından şüphelenen polis, üst aramasında ağzı açık kaldı! Öyle bir yere saklamış ki...

Guangdong eyaletindeki Şenzen'de yer alan Futian şehrindeki gümrükte gerçekleşen olayda memurların, kimliği açıklanmayan kadının vücut hatlarından şüphelendiği ve üstünü aradığı ifade edildi. Aramada kadının, külotlu çorapların içine koyduğu 5 adet canlı mısır yılanını sütyeninde saklayarak Hong Kong üzerinden Çin'e geçmeye çalıştığı tespit edildi. Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'de yaşayan ve bilimsel adı pantherophis guttatus olan mısır yılanı, son dönemde özellikle renkleri nedeniyle Çin'de revaçta.

#2
Foto - Kadının vücut hatlarından şüphelenen polis, üst aramasında ağzı açık kaldı! Öyle bir yere saklamış ki...

Olay, Twitter'ın Çin'deki muadili WeChat kullanıcıları arasında da viral oldu. Bir WeChat kullanıcısı, "Sütyenimde saklamayı geçtim, bunlara dokunamam bile" diye yazarken, bir başkasıysa, "Telefonda bile yılan fotoğraflarına bakamıyorum" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kadının vücut hatlarından şüphelenen polis, üst aramasında ağzı açık kaldı! Öyle bir yere saklamış ki...

Hayvan kaçakçılığını engelleyen gümrük memurlarını tebrik eden bir kullanıcı da, "Görevlilerin, kalabalığın içinde dış görünüşü ya da yüz ifadeleri tuhaf olan kişileri tespit edebilmesi çok etkileyici" yorumunu yaptı. Çin'in gümrük yönetmeliklerine göre, çevreye verilebilecek hasarın ve yabancı hastalıkların bulaşmasının önlenmesi için yabancı ülkelerden getirilen hayvanlarla ilgili önceden bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bu hayvanlar, daha sonra ülkeye alınmadan önce muayeneden geçiriliyor.

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