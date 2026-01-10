Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Tanıtım günlerinin açılış programına; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Hüseyin Göksu ile çok sayıda protokol üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.