Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Adıyaman, tarihi, kültürel ve sosyal zenginlikleriyle İstanbul’da düzenlenen 6. Adıyaman Tanıtım Günleri kapsamında ziyaretçilerle buluştu.

#1
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Dört gün süren etkinliklerde Adıyaman, yalnızca yöresel lezzetleriyle değil; birlikte yaşama kültürü, köklü tarihi ve güçlü toplumsal dayanışma ruhuyla da İstanbul’da tanıtıldı.

#2
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen tanıtım günleri, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Anadolu’da hoşgörü ve kardeşlik ikliminin en güçlü örneklerinden biri olarak gösterilen Adıyaman, Türkiye’nin mozaiği konumundaki İstanbul’da yoğun ilgi gördü.

#3
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

“Sarı ile mavinin kucaklaştığı” eşsiz doğası, binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürel mirasıyla öne çıkan şehir, ziyaretçilere adeta bir kültür yolculuğu sundu.

#4
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Tanıtım günlerinin açılış programına; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Hüseyin Göksu ile çok sayıda protokol üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

#5
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Açılışta yapılan konuşmalarda Adıyaman’ın farklı kültürlerin ve inançların yüzyıllardır barış içinde yaşadığı bir şehir olduğuna dikkat çekildi. Tanıtım günleri boyunca bu çok katmanlı toplumsal yapı, sergilenen kültürel etkinlikler ve sahne performanslarıyla ziyaretçilere yansıtıldı.

#6
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Adıyaman’ın hoşgörü temelli sosyal yapısı, etkinliğin en çok öne çıkan mesajları arasında yer aldı.

#7
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Deprem Sonrası Dayanışma ve Yeniden Ayağa Kalkma Vurgusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında deprem gerçeğine dikkat çekerek kentsel dönüşümün ve güvenli konut üretiminin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yılmaz, sosyal konut projeleriyle deprem riskine karşı kalıcı çözümler üretildiğini ifade etti.

#8
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Tanıtım günleri, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecindeki Adıyaman’ın yalnızca yaralarını sarmakla kalmayıp, birlik ve dayanışma ruhunu da diri tuttuğunu ortaya koydu.

#9
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Açılış programının ardından sahne alan Adıyaman Harfane Ekibi ve halk oyunları ekipleri, katılımcılardan büyük alkış aldı. Yöresel ezgiler ve halk oyunları, Adıyaman kültürünün yaşayan yönlerini İstanbul’a taşıdı.

#10
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Etkinlik alanında kurulan stantlarda Adıyaman’a özgü el sanatları, yöresel ürünler ve geleneksel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. El emeği ürünler ile yöresel tatların sergilendiği stantlar, tanıtım günleri boyunca yoğun ilgi gördü.

#11
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Dört gün süren tanıtım günleri, İstanbul’da yaşayan Adıyamanlılar için de bir buluşma ve vefa zemini oluşturdu.

#12
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Etkinlikler boyunca hemşehriler memleket hasretini giderirken, Adıyaman’ın kültürel mirası yeni kuşaklara da tanıtıldı.

#13
Foto - Kadim medeniyetler şehri Adıyaman, kültürü, tarihi ve dayanışma ruhu ile İstanbul’da tanıtıldı

Tanıtım günleri, Adıyaman’ın yalnızca geçmişiyle değil; geleceğe dair umudu, üretim gücü ve toplumsal dayanışmasıyla da güçlü bir şehir olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

