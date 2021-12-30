2021-12-30 08:48:39 Kademeli doğalgaz tarifesinde faturalara iklim ayarı! Herkes aynı faturayı ödemeyecek
AK Parti doğalgazda kademeli tarife sistemini hayata geçirmek için adımı atıyor. Kış ikliminin daha soğuk olduğu bölgelerin doğalgaz faturaları daha düşük fiyatlandırılacak. Peki doğalgazda kademeli tarife sistemi ne demek? Kademeli doğalgaz faturasının ayrıntıları netleşmeye başladı. Kış mevsimine geçiş yapılmasıyla tüm ülkenin merak konusu olan doğalgaz fiyatlarına ilişkin de Meclis'te hareketli günler yaşanıyor.