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Ekonomi
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Kademeli doğalgaz tarifesinde faturalara iklim ayarı! Herkes aynı faturayı ödemeyecek

2021-12-30 08:48:39
Kademeli doğalgaz tarifesinde faturalara iklim ayarı! Herkes aynı faturayı ödemeyecek

AK Parti doğalgazda kademeli tarife sistemini hayata geçirmek için adımı atıyor. Kış ikliminin daha soğuk olduğu bölgelerin doğalgaz faturaları daha düşük fiyatlandırılacak. Peki doğalgazda kademeli tarife sistemi ne demek? Kademeli doğalgaz faturasının ayrıntıları netleşmeye başladı. Kış mevsimine geçiş yapılmasıyla tüm ülkenin merak konusu olan doğalgaz fiyatlarına ilişkin de Meclis'te hareketli günler yaşanıyor.

#1
Foto - Elektrik faturalarındaki düzenleme sonra AK Parti hükümeti, doğalgaz faturalarını da rahatlatacak bir teklifi gündemine aldı.

Elektrik faturalarındaki düzenleme sonra AK Parti hükümeti, doğalgaz faturalarını da rahatlatacak bir teklifi gündemine aldı.

#2
Foto - Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan kademeli doğalgaz faturasının da ayrıntıları netleşmeye başladı. AK Parti’nin yılbaşından sonra Meclis gündemine getireceği doğalgazda kademeli tarife sisteminde elektrikte yapılan uygulamadan farklı olacak.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan kademeli doğalgaz faturasının da ayrıntıları netleşmeye başladı. AK Parti’nin yılbaşından sonra Meclis gündemine getireceği doğalgazda kademeli tarife sisteminde elektrikte yapılan uygulamadan farklı olacak.

#3
Foto - Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre doğalgazda faturalandırma bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre doğalgazda faturalandırma bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılacak.

#4
Foto - Bu konuda Enerji Bakanlığı ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yapacağı teknik çalışma sonucunda, bölge bölge nasıl bir kademelendirme yapılacağı belirlenecek.

Bu konuda Enerji Bakanlığı ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yapacağı teknik çalışma sonucunda, bölge bölge nasıl bir kademelendirme yapılacağı belirlenecek.

#5
Foto - Adanalı ile Erzurumlu vatandaşın aynı tarifeyi kullanması adaletsizlik AK Parti kaynaklarına dayandırılan haberde kışı hafif geçiren yerler hep düşük kademeden fatura ödeyecek olması ve doğudaki bir ilde tüketilen doğalgaz ile Akdeniz’deki tüketim aynı olmaması

Adanalı ile Erzurumlu vatandaşın aynı tarifeyi kullanması adaletsizlik AK Parti kaynaklarına dayandırılan haberde kışı hafif geçiren yerler hep düşük kademeden fatura ödeyecek olması ve doğudaki bir ilde tüketilen doğalgaz ile Akdeniz’deki tüketim aynı olmaması "adaletsizliğe yol açar” değerlendirmesi yapıldı.

#6
Foto - Tarife bu değerlendirilmeye göre uygulanırsa Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk iller Antalya, İzmir ve Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerden daha düşük kademeli tarifeye tabi tutulacak.

Tarife bu değerlendirilmeye göre uygulanırsa Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk iller Antalya, İzmir ve Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerden daha düşük kademeli tarifeye tabi tutulacak.

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