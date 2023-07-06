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Otomotiv
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Kaç adet Togg satıldı?

2023-07-06 01:59:33
Kaç adet Togg satıldı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD, otomobil satış verilerini paylaştı. İşte 2023 yılında satılan Togg T10X sayısı.

#1
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği veya kısaca ODD, bugün yaptığı paylaşımda Haziran 2023’te hangi markanın kaç adet otomobil sattığını açıkladı.

#2
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Bununla birlikte Ocak 2023-Haziran 2023 arası bu yılın genel karnesi de paylaşıldı. Peki yerli otomobil Togg, T10X modelinden kaç adet sattı? Verilen vaatler ne oranda yerine getirildi?

#3
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Otomotiv basınının gözü bugün açıklanan ODD verilerinin üzerinde. Zira Türkiye’de resmi olarak satış yapan tüm markaların kaç adet satış yaptığı paylaşıldı. Buna yerli Togg markası da dahil. Peki 2023 yılında kaç adet Togg T10X satıldı?

#4
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Yukarıda yer alan görselde sol tarafta yalnızca haziran ayında yapılan otomobil satışlarını görüyoruz. Buna göre, 90 bin 335 adet otomobil ve 21 bin 28 adet ticari olmak üzere toplam 111 bin 363 adetlik araç satışı gerçekleşti.

#5
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Sağ tarafta ise haziran ayı dahil olmak üzere 2023 yılının ilk 6 ayını içeren otomobil satış sayısı bulunuyor.

#6
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Buna göre, 430 bin 372 adet otomobil ve 125 bin 997 adet ticari olmak üzere toplam 556 bin 369 adet araç satışı gerçekleşti.

#7
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Yarım milyonu aşan bu satışın 212 bin 564 adeti yerli üretim, 343 bin 805 adeti ise ithal araçlar üzerinden gerçekleşti.

#8
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Satış rekoru kıran ve listenin zirvesine yerleşen Fiat, 6 ayda 70 bin 160 adet binek (69 bin 551’i yerli üretim) ve 31 bin 7 adet ticari (27 bin 389’u yerli üretim) olmak üzere toplamda 101 bin 167 adet (96 bin 940’ı yerli üretim) satış gerçekleştirdi.

#9
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Konuyla ilgili detayları, en çok satan binekleri, pazara yeni girmesine rağmen domine etmeye başlayan SUV üreticileri ve benzeri konuları diğer haberlerimizde sizlerle paylaşacağız. Fakat şu anda herkesin gözü yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg’un üzerinde.

#10
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Tüm yılın satış verilerine baktığımız zaman, şu ana kadar toplamda 808 adet Togg T10X satıldığını görüyoruz.

#11
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Yalnızca haziran ayı verilerine baktığımızda ise 502 adet satışın gerçekleştiği anlaşılıyor.

#12
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Bu da daha önce açıklanan hedeflerin neredeyse yarısı seviyesinde kalındığını gösteriyor.

#13
Foto - Kaç adet Togg satıldı?

Ancak üretim kapasitesin ve teslim sayılarının her geçen gün arttığı da net bir şekilde anlaşılıyor.

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