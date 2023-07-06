Kaç adet Togg satıldı?

Satış rekoru kıran ve listenin zirvesine yerleşen Fiat, 6 ayda 70 bin 160 adet binek (69 bin 551’i yerli üretim) ve 31 bin 7 adet ticari (27 bin 389’u yerli üretim) olmak üzere toplamda 101 bin 167 adet (96 bin 940’ı yerli üretim) satış gerçekleştirdi.