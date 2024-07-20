Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

Pek çok kişinin yaşadığı ancak genellikle konuşmaktan veya yardım almaktan kaçındığı kabızlık sorunu, ülkemizde de geniş bir kitlenin ortak sorunu. Yaşam kalitesini düşüren ve kişinin kendini şişkin hissetmesine yol açan bu durum, süreklilik arz ettiğinde kronik bir hal alabiliyor. Ancak, beslenmeye dikkat etmek kabızlık için en etkili çözümlerden biri. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Fevzi Özgönül, kabızlık sorununa iyi gelen bir tarif de paylaştı.