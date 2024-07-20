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Gıda
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Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

2024-07-20 14:49:59
Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

Pek çok kişinin yaşadığı ancak genellikle konuşmaktan veya yardım almaktan kaçındığı kabızlık sorunu, ülkemizde de geniş bir kitlenin ortak sorunu. Yaşam kalitesini düşüren ve kişinin kendini şişkin hissetmesine yol açan bu durum, süreklilik arz ettiğinde kronik bir hal alabiliyor. Ancak, beslenmeye dikkat etmek kabızlık için en etkili çözümlerden biri. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Fevzi Özgönül, kabızlık sorununa iyi gelen bir tarif de paylaştı.

#1
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

Dr. Fevzi Özgönül, "Akdeniz mutfağının önemli yiyeceklerinden biri olan pırasa, özellikle böbreklerimiz ve sindirim sistemimiz için son derece faydalıdır" dedi.

#2
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

"Örneğin, şiddetli kabızlık çekenler için pırasa salatası mükemmel bir çözümdür."

#3
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

Lahana, pırasa, kereviz, ıspanak ve karnabahar gibi sebzelerin her biri şifa ve sağlık kaynağıdır. Ancak günümüzde bu tür besinlerin varlığını dahi unutur hale geldik.

#4
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

"Günümüzde değerini bilmediğimiz sebzelerden biri de pırasadır. Sağlık açısından oldukça faydalı olan bu sebze, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor bakımından zengindir."

#5
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

"Aynı zamanda bol miktarda A, B1, B2, C ve E vitamini içerir. Pırasa, tüm bu özelliklerinin yanında böbreklerin rahat çalışmasına yardımcı olur ve içeriğinde bulunan taş oluşumunu engelleyici etkin madde sayesinde böbrek taşlarının oluşumunu önler," diye ekledi.

#6
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

Pırasanın faydalarını saymakla bitiremeyen Dr. Fevzi Özgönül, sözlerine şöyle devam etti: "Pırasa, safra kesesinin düzenli ve rahat çalışmasını sağlar, idrar söktürür. Şurubu göğsü yumuşatır, öksürüğü keser. İştahsızlığı giderir, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Romatizma, mafsal ağrıları, damar sertliği, böbrek hastalıkları, üremi ve idrar tutukluğunda faydalıdır. Suyu, yüzdeki sivilce ve lekelere iyi gelir. Sinirleri kuvvetlendirir ve basur memeleri için faydalıdır. Ayrıca arı sokmalarında da kullanılır."

#7
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

Sık sık tüketilecek pırasa yemeği, bağırsak florasını düzene sokar ve kabızlığı yavaş yavaş ortadan kaldırır. Eğer kabızlık biyolojik bir sebebe dayanmıyorsa, beslenme şeklini değiştirmek gerekmektedir.

#8
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

Şimdi, kabızlık sorunu yaşayanlara önerdiğimiz pırasa salatasının tarifine geçelim: Malzemeler: • Pırasanın yeşil sapı • Sıcak su • Limon • Zeytinyağı • Kaya tuzu • Yapılışı: 1. Pırasanın yeşil saplarını iyice yıkayın ve 4 parmak kalınlığında doğrayın. 2. Bir kapta bir tutam kaya tuzu ile ovun. 3. Üzerine sıcak suyu döküp 5 dakika bekleyin. 4. Suyunu süzdükten sonra limon sıkıp zeytinyağı ekleyin ve salata gibi tüketin.

#9
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER Kabızlığa iyi gelen besinler, genellikle lif oranı yüksek, sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak hareketlerini düzenleyen gıdalardır. İşte kabızlığa iyi gelen bazı besinler: LİFLİ SEBZELER Pırasa, lahana, ıspanak, brokoli, kereviz, karnabahar gibi sebzeler lif açısından zengindir ve sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

#10
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

MEYVELER Özellikle elma, armut, erik, incir, üzüm, kivi, portakal gibi meyveler hem lif hem de su içeriği açısından zengindir. Kurutulmuş meyveler (örneğin kuru incir ve kuru kayısı) da kabızlık için faydalıdır. Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

#11
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

TAM TAHILLAR Kepekli ekmek, yulaf, esmer pirinç, tam buğday makarna gibi tam tahıllı gıdalar lif bakımından zengindir ve sindirimi destekler. Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

#12
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

BAKLAGİLLER Nohut, mercimek, fasulye ve bezelye gibi baklagiller lif açısından zengin olup bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

#13
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

SU VE SIVILAR Yeterli miktarda su içmek kabızlığın önlenmesinde kritiktir. Ayrıca bitki çayları ve taze sıkılmış meyve suları da sindirime yardımcı olabilir.

#14
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR Badem, ceviz, keten tohumu, chia tohumu gibi kuruyemişler ve tohumlar lif ve sağlıklı yağlar içerir, bu da sindirimi kolaylaştırır.

#15
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

PROBİYOTİKLER Yoğurt, kefir, lahana turşusu, kimchi gibi probiyotik içeren gıdalar bağırsak florasını düzenleyerek sindirimi destekler.

#16
Foto - Kabızlığa şifa olan tarif! Tükettiğiniz anda tıkalı bağırsakları açıyor...

ZEYTİNYAĞI Sağlıklı yağlar arasında yer alan zeytinyağı, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

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