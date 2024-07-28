KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

Mehmet Demiroğlu, ANKA-3'ün geliştirme çalışmaları için de "ANKA-3 Şu anda iki tane prototiple uçuyor. Geliştirme ve zarf açma testlerini ifa ediyor. Yüksekliğini, hızını, taşıdığı yükü artırıyoruz. TUSAŞ'ın 3 ana birimi seri üretim yapıyor. Üçünün de ciromuza katkıları birbirine yakın." dedi. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için de gözler 2028'de. KAAN'ın sadece bir uçak projesi olmadığının altını çizen Demiroğlu, söyle konuştu: "KAAN aynı zamanda bir ekosistem projesi. 2028 şu an bizim için ilk teslimatı yapacağımızı planladığımız yıl. 2029'a kalabilir ama 2039'a kalmaz. İlk parçasının imalatından 14 yıl sonra yere kondu, 22 ay sonra da uçtu. F-22 80'lerde tasarlanmaya başladı. O süreç içinde teknolojide ciddi gelişmeler oldu. F-22 zamanının en iyi uçağı ama bizim KAAN'a ekleyeceğimiz bazı sistemler F-22'de yok. KAAN bizim uçağımız... İnsanlardaki teveccühü görüyoruz. 'Bu uçak benim' diyor. Bizim için müthiş bir motivasyon kaynağı. Baskı oluşturuyor ama motivasyon kısmı daha baskın."