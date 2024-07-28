KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

İşte Kaan'ın teknik özellikleri... * Hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimlerini sağlıyor * Kokpit tasarımı, beşinci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılıyor * Yüksek durumsal farkındalık, optimize edilmiş pilot iş yükü, muharebe hasar tespiti Yeni nesil görev sistemleri * Diğer unsurlarla (insansız hava araçları, F-16'lar, TSK'nın hava, kara ve deniz unsurları) müşterek çalışılabilirlik * Düşük görünürlük ve kızılötesi iz * Sensör ve veri füzyonu destekli atış kontrol sistemi ile hassas vuruş * Kısa dönüş süresi * Dahili silah yuvası ve supercruise kabiliyeti * 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN, 21 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde. KAAN'ın azami hızı ise 1,8 Mach (40.000 ft) olarak açıklandı.