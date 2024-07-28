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KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

2024-07-28 20:04:45
KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, milli uçak KAAN ile ANKA-3, ATAK-2 ve HÜRJET’e ilişkin önemli değerlindirmeler yaptı.

#1
Foto - KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, CNN TÜRK'e konuştu.

#2
Foto - KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

GÖKBEY hangi ülkelere satılacak, KAAN Türk Hava Kuvvetleri'ne ne zaman teslim edilecek, dünya devleri için hangi parçalar üretiliyor? Hakan Çelik'in TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ile İngiltere Farnborough'da gerçekleştirdiği röportajdan satır başları şöyle:

#3
Foto - KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

HÜRJET hafif taarruz uçağı olabilecek bir uçak. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Müşteri bu ürün envanterinizde var mı diye soruyor. 17 tane şu anda. 2026'da vermeye başlayacağız. Bu ciddi bir boşluğu dolduracak. Fiyat performansı ve kalitesine baktığımız zaman daha avantajlı halinde. Türk ordusu kullanıyorsa daha prestijli hale geliyor.

#4
Foto - KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

ABD'li bir firma ile görüştük. "Meksika sınırında uğraşıyorsunuz, AKSUNGUR verelim" dedik. Avrupa ve ABD'ye ürün satacak yetkinlikteyiz.

#5
Foto - KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

Boeing ve Airbus ile de çalışıyoruz. Milyar dolarlık iş hacmi sağlayacak. Bu önemli bir gelişme bizim için. Kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizi üretip teslim etmemiz lazım.

#6
Foto - KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

Demiroğlu, ATAK helikopteri ayrıntıları da paylaştı. Demiroğlu, "Kendi sınıfındaki en iyi helikopter, kullanıcı memnun. 24 tane daha yapıyoruz. Biz ATAK'tan memnunuz. Bu mühimmatların hemen hemen hepsi ya ROKETSAN'dan ya MKE'den geliyor. Bizim diyeceğimiz ürünler. 20 milimetrelik topunu yurt dışından temin ediyorduk ama alamadık, kestiler. Biz de kendi topumuzu ürettik. Yüzde 70-80'lere doğru gidiyoruz yerlilik oranlarında. Bazı platformlarda yüzde 100'lere ulaştı. İstediğimiz her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

Mehmet Demiroğlu, ANKA-3'ün geliştirme çalışmaları için de "ANKA-3 Şu anda iki tane prototiple uçuyor. Geliştirme ve zarf açma testlerini ifa ediyor. Yüksekliğini, hızını, taşıdığı yükü artırıyoruz. TUSAŞ'ın 3 ana birimi seri üretim yapıyor. Üçünün de ciromuza katkıları birbirine yakın." dedi. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için de gözler 2028'de. KAAN'ın sadece bir uçak projesi olmadığının altını çizen Demiroğlu, söyle konuştu: "KAAN aynı zamanda bir ekosistem projesi. 2028 şu an bizim için ilk teslimatı yapacağımızı planladığımız yıl. 2029'a kalabilir ama 2039'a kalmaz. İlk parçasının imalatından 14 yıl sonra yere kondu, 22 ay sonra da uçtu. F-22 80'lerde tasarlanmaya başladı. O süreç içinde teknolojide ciddi gelişmeler oldu. F-22 zamanının en iyi uçağı ama bizim KAAN'a ekleyeceğimiz bazı sistemler F-22'de yok. KAAN bizim uçağımız... İnsanlardaki teveccühü görüyoruz. 'Bu uçak benim' diyor. Bizim için müthiş bir motivasyon kaynağı. Baskı oluşturuyor ama motivasyon kısmı daha baskın."

#8
Foto - KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

#9
Foto - KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

İşte Kaan'ın teknik özellikleri... * Hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimlerini sağlıyor * Kokpit tasarımı, beşinci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılıyor * Yüksek durumsal farkındalık, optimize edilmiş pilot iş yükü, muharebe hasar tespiti Yeni nesil görev sistemleri * Diğer unsurlarla (insansız hava araçları, F-16'lar, TSK'nın hava, kara ve deniz unsurları) müşterek çalışılabilirlik * Düşük görünürlük ve kızılötesi iz * Sensör ve veri füzyonu destekli atış kontrol sistemi ile hassas vuruş * Kısa dönüş süresi * Dahili silah yuvası ve supercruise kabiliyeti * 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN, 21 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde. KAAN'ın azami hızı ise 1,8 Mach (40.000 ft) olarak açıklandı.

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