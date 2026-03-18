K2 Kamikaze İHA Yunanistan’ı korkudan titretti: “Türklerin Truva Atı Avrupa’da”

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Baykar’ın yeni nesil K2 Kamikaze İHA’sı, Yunan medyasında adeta bir kabus senaryosu olarak yankı buldu. Türkiye’nin İtalyan havacılık devleriyle kurduğu stratejik ortaklığı "Truva Atı" olarak nitelendiren Atina basını, Türk savunma sanayisinin Avrupa pazarındaki hızlı yükselişini endişeyle takip ediyor. Uygun maliyeti ve yüksek caydırıcılığıyla K2’nin, Ukrayna’dan Orta Doğu’ya kadar küresel bir satış rekoruna imza atması bekleniyor.

İHA teknolojisinde lider Baykar, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) çözümlerine milli ve özgün olarak geliştirilen K2 Kamikaze İHA'yı ekledi.

Türk savunma devi Baykar'ın bu hamlesi komşu ülke Yunanistan medyasında gündem oldu. "Baykar'ın Avrupa savunmasını nasıl fethettiği, Yunanistan'ın korkuları, İtalya'nın rolü" başlıklı bir analiz haber yayımlayan Yunan basını To Vima gazetesi, Türkiye'nin K2 kamikaze insansız hava aracıyla Avrupa havacılık pazarına giriş yaptığını vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliğinin (AB) savunma programı SAFE'ye katılma talebine bulunduğunu iddia eden Yunan basını, "Baykar'ın 2024 yılında İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alması ve 2025 yılında Leonardo şirketiyle ortaklık kurması, Yunanistan için özellikle endişe vericidir" dedi.

Baykar ile Piaggio Aerospace'in ortaklığını "NATO içindeki İtalyan-Türk ekseni" şeklinde tanımlayan Atina basını haberin devamında, "NATO içinde açık bir İtalyan-Türk ekseni oluşturuldu. Türkiye bu sayede Avrupa Birliği ülkelerinin tedarik zincirlerini belirlemiş ve 2019'da F-35 savaş uçağı programından dışlanmasının etkisini dengeledi. Türkiye, Avrupa havacılık pazarına erişim sağlamış ve aynı zamanda AB'nin SAFE programına katılım hakkı elde etti." ifadelerine yer verdi. Piaggio'nun yetenekleri ve kabiliyetlerinin Baykar'ın insansız hava araçları alanındaki uzmanlığıyla birleştiğini yazan Yunan basını, Piaggio tesislerinde insansız hava araçlarının üretiminin, Avrupa ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda Amerikan pazarına da hitap ettiğini yazdı.

Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın almasını "Türkiye'yi Avrupa savunmasının temel direği haline getiren satın alımlar" şeklinde niteleyen komşu ülke basını, Ankara'nın İtalyan firması Leonardo ile işbirliğinde ise savaş başlıkları ürettiğin ifade etti. Baykar'ın yeni teknolojisi K2'yi yakın markaja alan Yunan basını, "Baykar'ın K2 insansız hava araçları neden cazip?" sorusuna cevap aradı. K2'nin hem Orta Doğu'daki hem de Ukrayna'daki büyük savaş alanlarında alıcı bulması beklendiğini belirten komşu ülke basınını analiz haberinde, "Nispeten ucuz bir teknoloji olması nedeniyle, pahalı savaş uçakları veya seyir füzeleri temin edemeyen ancak düşman püskürtmek isteyen ülkelerde alıcı olabilir." denildi.

Birçok ülkenin caydırıcılık için yeni Türk Kamikaze İHA'sı K2'yi tercih edeceğinin özellikle altını çizen komşu ülke basını, haberinin son kısmında "Yunanistan'ın İtalyan-Türk "Truva Atı" korkusu" ifadelerine yer vererek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin aynı anda Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok savaş alanında insansız hava araçlarıyla yer alması ve Avrupa savunmasının ortak yapılandırıcısı haline gelmesi, Yunanistan'da endişe yaratıyor ve İtalyan-Türk işbirliği tehlikeli bir "Truva Atı" olarak değerlendiriliyor."

