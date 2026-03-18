K2 Kamikaze İHA Yunanistan’ı korkudan titretti: “Türklerin Truva Atı Avrupa’da”
Baykar’ın yeni nesil K2 Kamikaze İHA’sı, Yunan medyasında adeta bir kabus senaryosu olarak yankı buldu. Türkiye’nin İtalyan havacılık devleriyle kurduğu stratejik ortaklığı "Truva Atı" olarak nitelendiren Atina basını, Türk savunma sanayisinin Avrupa pazarındaki hızlı yükselişini endişeyle takip ediyor. Uygun maliyeti ve yüksek caydırıcılığıyla K2’nin, Ukrayna’dan Orta Doğu’ya kadar küresel bir satış rekoruna imza atması bekleniyor.