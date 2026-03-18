K2 Kamikaze İHA Yunanistan’ı korkudan titretti: “Türklerin Truva Atı Avrupa’da”

Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın almasını "Türkiye'yi Avrupa savunmasının temel direği haline getiren satın alımlar" şeklinde niteleyen komşu ülke basını, Ankara'nın İtalyan firması Leonardo ile işbirliğinde ise savaş başlıkları ürettiğin ifade etti. Baykar'ın yeni teknolojisi K2'yi yakın markaja alan Yunan basını, "Baykar'ın K2 insansız hava araçları neden cazip?" sorusuna cevap aradı. K2'nin hem Orta Doğu'daki hem de Ukrayna'daki büyük savaş alanlarında alıcı bulması beklendiğini belirten komşu ülke basınını analiz haberinde, "Nispeten ucuz bir teknoloji olması nedeniyle, pahalı savaş uçakları veya seyir füzeleri temin edemeyen ancak düşman püskürtmek isteyen ülkelerde alıcı olabilir." denildi.