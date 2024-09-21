Jose Mourinho'dan derbi sonrası flaş çıkış: Çok salakça...

"Çok salakça bir cevap olarak gözükecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Ne kadar çok pozisyon üretmiş olmamızın hiçbir önemi yok. Rakibimizin bizden daha üstün olduğunu düşünmüyorum ama 3 puanı aldıkları için tebrik ediyorum. Amrabat, çok iyi bir ikinci yarı geçirdi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı bizler için. Aynı şekilde İrfan ve En-Nesyri de ellerinden geleni yaptılar. En-Nesyri inanılmaz şanslar yakaladı buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz."