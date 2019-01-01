Jose Mourinho tüm dünyaya rezil oldu!
Rusya'da düzenlenen Avangard Omsk-SKA Saint Petersburg buz hokeyi takımlarının karşılaşmasına dünyaca ünlü isim Jose Mourinho katıldı.
Portekizli deneyimli hoca sahada ise talihsiz bir an yaşadı.
Manchester Untied'ın eski hocası Mourinho başlama atışı için sahaya çıktı.
56 yaşındaki teknik adam, sahada halı serili olmasına rağmen buz sahada dengede duramadı ve yere düştü.
Mourinho'nun düştüğü an objektiflere böyle yanısıdı. Mou'nun düşmesi akıllara Noel öncesi buna benzer yaşadığı kazayı akıllara getirdi.
Magic Man olarak bilinen SKA'nın yıldızı Pavel Datsyuk, Mourinho'nun yerden kalkmasına yardımcı oldu.
Mourinho'nun ciddi bir sakalığı bulunmadığı öğrenildi.
İşte o anlar...