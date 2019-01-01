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Jose Mourinho tüm dünyaya rezil oldu!

  • Rusya'da düzenlenen Avangard Omsk-SKA Saint Petersburg buz hokeyi takımlarının karşılaşmasına dünyaca ünlü isim Jose Mourinho katıldı.

  • Portekizli deneyimli hoca sahada ise talihsiz bir an yaşadı.

  • Manchester Untied'ın eski hocası Mourinho başlama atışı için sahaya çıktı.

  • 56 yaşındaki teknik adam, sahada halı serili olmasına rağmen buz sahada dengede duramadı ve yere düştü.

  • Mourinho'nun düştüğü an objektiflere böyle yanısıdı. Mou'nun düşmesi akıllara Noel öncesi buna benzer yaşadığı kazayı akıllara getirdi.

  • Magic Man olarak bilinen SKA'nın yıldızı Pavel Datsyuk, Mourinho'nun yerden kalkmasına yardımcı oldu.

  • Mourinho'nun ciddi bir sakalığı bulunmadığı öğrenildi.

  • İşte o anlar...

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